Proč Siri stále není dost „osobní“? Důvodem mají být vysoké nároky Applu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V rámci WWDC 2024 jsme se dočkali odhalení chytré asistentky Siri, která je schopná plně pochopit veškerý kontext sdělení a zároveň si umí pro data sáhnout „hlouběji“ do aplikací. Apple tak demonstroval situaci, kdy se uživatel iPhonu ptá asistentky Siri na informace o letu jiného rodinného příslušníka a zároveň Siri žádá, aby vymyslela rezervaci restaurace na oběd na základě dalších informací vycházejících z e-mailové komunikace a také ostatních zpráv. Apple v tu dobu slíbil, že něčeho podobného se dočkáme během roku, což se však evidentně nestalo.

Během letošního WWDC 2025 pak proběhl rozhovor mezi Markem Spoonauerem z Tom's Guide (viz tomsguide.com) a Lancem Ulanoffem z redakce TechRadar (viz techradar.com) s Craigem Federighim, který je senior viceprezident společnosti Apple pro softwarové inženýrství. Ten v rámci rozhovoru redaktorům vysvětlil, proč jsme se chytřejší Siri, schopné lépe pracovat s kontextem a být tak osobnější, prozatím nedočkali.

Federighi v rozhovoru prozradil, že první generace této podoby Siri byla příliš limitovaná a nedosahovala standardů společnosti Apple. Na jaře letošního roku se tak rozhodli kompletně přejít na vývoj druhé generace nové architektury pro Siri, která by měla nabídnout osobnější zážitek z používání a splnit tak vysoká očekávání Applu a v prvé řadě i náročných zákazníků. Podle Federighiho tak aktuálně pracují na vypilování funkcí a slibovaná podoba Siri by měla dorazit v příštím roce, konkrétně by měla být součástí iOS 26.4.

Dodejme, že hlavní novinkou u přejmenovaného iOS 26 je nepochybně vizuál Liquid Glass, který vychází z visionOS chytrých brýlí Apple Vision Pro, a uvidíme jej také v dalších systémech, konkrétně iPadOS, watchOS i macOS. Liquid Glass dynamicky reaguje na pohyb telefonu v případě tapety a působí skutečně jako tekuté sklo, které hází různé odlesky a je samozřejmě částečně transparentní.