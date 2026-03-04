Marek Vacovský
Apple vylepšuje ochranu proti nežádoucímu sledování u AirTagu 2
  • Druhá generace Apple AirTag nyní nabízí výrazně lepší funkci proti nežádoucímu sledování díky hlasitějšímu zvuku a přesnějšímu vyhledávání
  • Nový firmware 3.0.45 přináší drobné opravy a zlepšení, zejména ale pro ochranu uživatele před neznámými trackery

Jak upozornila gsmarena.com, Apple pokračuje v posilování bezpečnosti u svých lokalizačních trackerů. Druhá generace AirTagu, uvedená na trh v lednu 2026, nyní dostává aktualizaci firmwaru na verzi 3.0.45. Ta kromě běžných oprav a drobných vylepšení přináší zejména vylepšení funkce proti nežádoucímu sledování (tzv. anti-stalking).

Funkce je navržena tak, aby uživatel iPhonu okamžitě zjistil, že se s ním pohybuje neznámý AirTag. Po obdržení oznámení je možné spustit funkci Precision Finding, která tracker lokalizuje a nechá jej vydat výrazný zvuk. Ten by měl být nyní hlasitější a zřetelnější, aby odhalení cizího zařízení bylo jednodušší a rychlejší.

Aktualizace probíhá automaticky na pozadí, uživatelé tedy nemusí nic instalovat. Stav firmwaru lze ověřit v aplikaci Find My, kde je možné zjistit, zda AirTag již běží na nové verzi.

Jan Kasik
Vylepšuje proti nežádoucímu a zhoršuje proti žádoucímu (zavazadlo na letišti a auto) - asi se podívám dovnitř a vykuchám to co tam dělá ten výrazný zvuk
Tomáš Stříbrný
Takže schovanej k autě bude celkem k ničemu, když to případnej zloděj hned uslyší a zahodí ho😆
