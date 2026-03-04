Apple vylepšuje ochranu proti nežádoucímu sledování u AirTagu 2

Jak upozornila gsmarena.com, Apple pokračuje v posilování bezpečnosti u svých lokalizačních trackerů. Druhá generace AirTagu, uvedená na trh v lednu 2026, nyní dostává aktualizaci firmwaru na verzi 3.0.45. Ta kromě běžných oprav a drobných vylepšení přináší zejména vylepšení funkce proti nežádoucímu sledování (tzv. anti-stalking).
Funkce je navržena tak, aby uživatel iPhonu okamžitě zjistil, že se s ním pohybuje neznámý AirTag. Po obdržení oznámení je možné spustit funkci Precision Finding, která tracker lokalizuje a nechá jej vydat výrazný zvuk. Ten by měl být nyní hlasitější a zřetelnější, aby odhalení cizího zařízení bylo jednodušší a rychlejší.
Spolupráce Applu a Googlu kvůli trackerům ukazuje, že se jim problém vymkl z rukou – Glosa
Aktualizace probíhá automaticky na pozadí, uživatelé tedy nemusí nic instalovat. Stav firmwaru lze ověřit v aplikaci Find My, kde je možné zjistit, zda AirTag již běží na nové verzi.
