mobilenet.cz na sociálních sítích

Máte starší iPhone? Apple pro ně vydal aktualizaci, kterou byste doopravdy měli mít

Marek Vacovský
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Apple vydává aktualizaci iOS 18.7.7 pro všechny iPhony stále běžící na iOS 18
  • Update řeší exploitační řetězec DarkSword, jenž ohrožuje starší iPhony

Apple vydal novou bezpečnostní aktualizaci iOS 18.7.7 pro všechny iPhony, které stále používají iOS 18. Update je přitom reakcí na exploitační řetězec známý jako DarkSword, který byl identifikován bezpečnostními experty z Google Threat Intelligence Group (GTIG). DarkSword totiž umožňuje útočníkům kombinovat více zranitelností a využívat je například pro špionáž nebo krádeže kryptoměn.

Předchozí verze iOS 18.7.7 každopádně byla dostupná pouze pro iPhony, které nemohou upgradovat na iOS 26 (např. iPhone XS, XS Max, XR či iPad 7. generace). Proto je tento update zpětně dostupný pro všechny iPhony, i ty, které mohou přejít na iOS 26, ale uživatelé se rozhodli aktualizaci neprovést. Jak dodávají kolegové z 9to5mac.com, proces, kdy Apple zpětně aplikuje opravu na starší verze systému, se v bezpečnostním průmyslu nazývá backporting.

DarkSword se podle GTIGu využíval v kampaních hackerů v zemích jako Malajsie, Saúdská Arábie, Turecko či Ukrajina. Apple zdůrazňuje, že uživatelé s povolenou automatickou aktualizací obdrží update automaticky, nicméně i tak doporučuje všem majitelům podporovaných zařízení přejít na iOS 26 pro nejvyšší úroveň ochrany.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze