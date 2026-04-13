Děje se to všem. Uživatelé macOS naletěli na falešnou servisní výzvu

V prvním čtvrtletí roku 2026 výrazně narostl počet kybernetických útoků na počítače s macOS v Česku a na Slovensku. Podle dat společnosti ESET stojí za třemi čtvrtinami všech zachycených případů podvod označovaný jako ClickFix. Jde o relativně novou, ale velmi účinnou techniku sociálního inženýrství, která cílí především na běžné uživatele. Útočníci v těchto kampaních využívají manipulaci výsledků vyhledávání nebo škodlivou reklamu. Typickým scénářem je situace, kdy uživatel hledá populární aplikaci – například Microsoft Teams pro macOS. Místo oficiální stránky se však dostane na podvodný web, který se tváří důvěryhodně.
„ClickFix je podvodná metoda spadající mezi techniky sociálního inženýrství. Jedná se o manipulativní komunikaci, která zneužívá lidské emoce a ze své podstaty je určitě srovnatelně nebezpečná s jinými kybernetickými útoky,“ říká Jiří Kropáč, vedoucí výzkumné pobočky společnosti ESET v Brně. „Útočníci nejdříve nalákají oběť na škodlivou webovou stránku, a to buď pomocí SEO, optimalizace pro vyhledávače, nebo prostřednictvím škodlivé online reklamy. Na této stránce se pak objeví výzva k urgentnímu řešení nějakého problému, kterou doprovází dramatický kontext – když to uživatel neudělá, něco mu domněle nebude fungovat, něco se mu vymaže atd. Cílem je přimět uživatele zkopírovat a spustit útočníkem předem připravený příkaz do příkazového řádku. Tím ale nevědomky vpustí malware do svého zařízení,“ vysvětluje Jiří Kropáč.
V popsaných kampaních útočníci nasazují malware známý jako Mac Stealer (ESET jej eviduje jako PSW.Agent). Tento typ škodlivého kódu je určen ke sběru a odesílání dat útočníkům. Zaměřuje se především na uložená hesla v prohlížečích, přístupové údaje ke službám, data z kryptoměnových peněženek a osobní soubory či dokumenty. Ukradené informace následně končí na černém trhu, kde slouží jako základ pro další útoky nebo finanční podvody.
Infostealery nejsou nicméně problémem pouze u Applu. Dlouhodobě se šíří i na Windows, kde dominují především podvodné e-maily. ClickFix ale ukazuje posun – útočníci čím dál častěji cílí na macOS a využívají přitom sofistikovanější manipulaci uživatelů.
Nejčastější kybernetické hrozby v Česku a na Slovensku pro platformu macOS za období od ledna do března 2026:
- OSX/PSW.Agent (78,32 %)
- OSX/TrojanDownloader.Agent (2,80 %)
- OSX/Exploit.Agent (2,10 %)
- OSX/Adware.Bundlore (2,10 %)
- OSX/Spy.Agent (1,40 %)