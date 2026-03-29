Záhada Čínské věže. Proč v tomto mrakodrapu končí tolik ukradených iPhonů?

Dříve se žertem říkalo, že pokud je vám ukraden mobilní telefon, stačí obejít bazary a zastavárny v okolí a při troše štěstí si jej za mírný poplatek budete moci koupit zpět. Jenže po příchodu smartphonů svázaných s osobnímu účty se začaly objevovat i ochranné mechanismy, jak následné zpeněžení telefonu po krádeži co nejvíce znepříjemnit. Jde sice obejít, ale už to není úkol pro kapesního zloděje a majitele zastavárny.
Po nějaké době, kdy zloději zahazovali kradený telefon, aby se zbavili důkazů a možnosti být vystopováni, se telefony začaly zase ztrácet. Redaktoři Financial Times (ft.com) si proto položili otázku, jaký je jejich následný osud, když by teoreticky nemělo dávat smysl je krást. Jejich pátrání je zavedlo na druhý konec světa a celý příběh je tak šílený, že překovává i ta nejlepší cyberpunková sci-fi.
Díky funkci Apple Find My a tomu, že některé iPhony vydržely v úsporném módu mnoho dní, se podařilo objevit jednu zdánlivě obyčejnou budovu. V Huaqiangbei, rušné čtvrti Šen-čenu přímo na hranicích s Hongkongem, kde se nachází největší trh s elektronikou na světě, stojí budova Feiyang Times Building – mezi zasvěcenými známá spíše jako „věž ukradených iPhonů“.
Na východním pobřeží Číny se v rušných stáncích čtvrti Huaqiangbei recyklují a prodávají nejrůznější součástky do mobilních telefonů. Věž Feiyang však vyčnívá z davu: nabízí nejen použité telefony, ale také náhradní díly k mnoha modelům. Celá patra této věže jsou dokonce vyhrazena výhradně pro iPhony. Představte si to jako obrovský bazar, kde se včerejší telefon může stát zítřejšími náhradními díly.
Tento podivně specifický trh přitahuje kupce z celého světa, zejména z Asie a Blízkého východu, kteří sem přijíždějí nakupovat stovky zařízení najednou, často za účelem jejich dalšího prodeje za výhodné ceny ve svých zemích. Podle deníku Financial Times je zde naskládána obrovská škála iPhonů – nových, starých, ošoupaných i téměř nepoužívaných – připravených na své nové majitele. Všechny mají v popisu ohledně svého původu uvedeno laxní „ztraceno původním majitelem“.
A co ona ochrana?
Teď se možná díváte na svůj iPhone a říkáte si, že je chráněn přístupovým kódem, funkcí Face ID nebo zámkem Apple iCloud. Stačí to? Teoreticky ano, ale jako vždy je nejslabším článkem uživatel.
Někteří překupníci se proto snaží přesvědčit původní majitele, aby jim telefony na dálku odemkli, a to pomocí výhrůžek hackerstvím nebo phishingových pokusů. Triků je celá řada – a téměř vždy jsou pochybné – a všechny mají za cíl zvýšit prodejní hodnotu neoprávněně získaného zařízení. Varování je v tomto případě velmi vážné: pokud vám ukradli iPhone, buďte velmi ostražití vůči jakýmkoli podezřelým zprávám, které po vás požadují vaše Apple ID nebo údaje o poloze.
Pokud původní majitel na tyto triky neskočí, uzamčený telefon je jednoduše rozebrán na jednotlivé součástky. Displeje, baterie, kryty, nabíjecí kabely a další součásti – to vše se nakonec prodá za zlomek původní ceny zařízení. A i když je jejich počínání samozřejmě nelgální, z hlediska recyklace a udržitelnosti jsou v této čínské budově o dost napřed před samotnými výrobci.