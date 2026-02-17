Bezpečnost bez hranic. Apple testuje šifrované RCS napříč platformami

Jak upozornil server macrumors.com, Apple zahájil testování end-to-end šifrování (E2EE) pro RCS zprávy v rámci beta verzí iOS 26.4, iPadOS 26.4 a macOS Tahoe 26.4. Jde přitom o zásadní krok směrem k bezpečnější komunikaci mezi zařízeními s iOS a Androidem, která dosud plné šifrování postrádala. Zatímco iMessage dlouhodobě podporují end-to-end šifrování mezi zařízeními Apple, komunikace přes Rich Communication Services mezi iPhonem a Androidem tuto ochranu postrádala. Android zařízení sice E2EE pro RCS podporují mezi sebou, ale šifrování nefungovalo napříč platformami.
A právě to se má nyní změnit. Podpora je každopádně zaváděna postupně, takže ne všichni vývojáři mají funkci dostupnou ihned. Apple zároveň uvádí, že většina operátorů podporujících RCS by měla být kompatibilní i s jeho šifrovanou verzí. Testování mezi iPhony a zařízeními s Androidem pak má začít až v další fázi. A přestože Apple plánuje vydání iOS 26.4 už na jaro, kompletní nasazení end-to-end šifrování pro RCS napříč platformami se očekává až v některé z dalších aktualizací.
Co je RCS?
RCS (Rich Communication Services) je vlastně přímým nástupcem dnes již poměrně zastaralých SMS a MMS, které jsou s námi již několik let a mladší generace využívá (zejména MMS) jen v ojedinělých případech. Prvním rozdílem je přenosová technologie – k přenosu zpráv pomocí RCS dochází skrze internet (ať už přes síť Wi-Fi nebo mobilní data na telefonu), díky čemuž lze snadno pokračovat v započaté konverzaci i při přechodu na jiné zařízení. V praxi tak můžete přejít z psaní zpráv v reálném čase na telefonu k počítači či tabletu, kde můžete pokračovat díky funkci „Zprávy na webu“. V tomto ohledu je důležité zmínit, že zprávy jsou vždy přijímány a odesílány z telefonu (podobně jako SMS či MMS).
Podobně jako u klasických SMS má uživatel i u RCS možnost obdržet doručenku, nově však vidí také, když uživatel na druhé straně píše zprávu, podobně jako u Messengeru či Telegramu. Kromě textových zpráv lze navíc sdílet polohu, GIFy, kontakty i připojit soubor a dokonce nechybí ani možnost odeslat hlasové zprávy. Podstatným rozdílem oproti běžným SMS je rovněž možnost komunikovat ve skupinovém chatu. Takový chat je možné pojmenovat, přidávat do něj nové uživatele, ztišit oznámení i opustit skupinu. Zjednodušeně řečeno se z posílání SMS/MMS s příchodem RCS stala z uživatelského hlediska klasická chatovací aplikace, na které jsme již dobře zvyklí.