iPhony a iPady míří do přísně střežené zóny. NATO jim otevřelo dveře

Apple oznámil, že iPhony a iPady nově splňují informačně-bezpečnostní požadavky členských států NATO. Jde tak o vůbec první spotřebitelská mobilní zařízení, která mohou oficiálně pracovat s utajovanými informacemi až do úrovně „NATO Restricted“, a to bez nutnosti instalace speciálního bezpečnostního softwaru či použití upravené konfigurace.
Certifikace se konkrétně vztahuje na zařízení s operačními systémy iOS 26 a iPadOS 26, které byly po důkladném vyhodnocení zapsány do oficiálního katalogu NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC). Tím se jejich použití pro práci s omezeně utajovanými informacemi rozšiřuje napříč všemi členskými státy aliance. Schvalovacím procesem prošly iPhony a iPady konkrétně pod dohledem německého Spolkového úřadu pro informační bezpečnost (BSI). Právě ten totiž provedl technické hodnocení, bezpečnostní analýzy i komplexní testování platformy.
„Bezpečná digitální transformace je úspěšná pouze tehdy, pokud je informační bezpečnost zohledněna již od počátku při vývoji mobilních produktů,“ řekla Claudia Plattner, prezidentka Spolkového úřadu pro informační bezpečnost (BSI). „Navazujeme-li na důkladný audit bezpečnosti platforem iOS a iPadOS a zařízení pro práci s utajovanými informacemi německé vlády, s potěšením potvrzujeme, že splňují bezpečnostní požadavky členských států NATO.“
Hodnocení NATO každopádně vycházelo z integrované bezpečnostní architektury platformy Apple, která propojuje hardware, software i vlastní čipy Apple Silicon. Mezi klíčové prvky patří:
- Nativní šifrování dat při ukládání i přenosu
- Biometrické ověřování Face ID
- Hardwarové ochrany, včetně technologie Memory Integrity Enforcement
- Oddělené bezpečnostní prvky na úrovni procesoru
Právě skutečnost, že tyto mechanismy jsou zabudovány přímo do systému, umožnila splnit přísné mezinárodní bezpečnostní požadavky bez nutnosti speciálních úprav. „Tento úspěch potvrzuje, že Apple změnil způsob, jakým se bezpečnost tradičně poskytuje. Před iPhonem byla bezpečná zařízení dostupná jen vysoce specializovaným vládním a podnikových organizacím po obrovských investicích do na míru šitých bezpečnostních řešení,“ řekl Ivan Krstić, viceprezident Applu pro bezpečnostní inženýrství a architekturu. „Apple místo toho vybudoval nejbezpečnější zařízení na světě pro všechny své uživatele, a tyto stejné prvky ochrany jsou nyní jedinečně certifikovány podle bezpečnostních požadavků členských států NATO — na rozdíl od jakéhokoli jiného zařízení v odvětví.“