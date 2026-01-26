Apple právě představil AirTag 2. generace. Nabízí delší dosah i lepší reproduktor

Apple před pár minutami nečekaně představil novou generaci AirTagu. Novinka přináší výrazně lepší dohledatelnost díky modernějšímu hardwaru, hlasitějšímu reproduktoru a hlubší integraci se sítí Find My i dalšími zařízeními. Základem nového AirTagu je každopádně Ultra Wideband čip druhé generace, stejný, jaký Apple používá v řadě iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 nebo Apple Watch Series 11. Díky tomu se funkce Přesné hledání dostává až o 50 % dál než u předchozí generace a uživatele navádí pomocí kombinace haptické odezvy, vizuálních prvků a zvuku.
Zároveň se rozšiřuje dosah klasického Bluetooth připojení, takže AirTag lze zachytit na větší vzdálenost i mimo režim přesného hledání. Poprvé je také možné vyhledávat AirTag přímo z Apple Watch – konkrétně z modelů Series 9 a novějších nebo Apple Watch Ultra 2 a novějších. Apple ale také přepracoval vnitřní konstrukci zařízení. Výsledkem je o 50 % hlasitější reproduktor, který je slyšitelný až na dvojnásobnou vzdálenost oproti původnímu AirTagu.
Nová generace AirTagu navíc plně podporuje funkci Sdílení polohy položky, která umožňuje dočasně a bezpečně sdílet polohu ztraceného předmětu s třetí stranou – typicky s aerolinkami při hledání ztraceného zavazadla. Apple proto rovnou uvádí, že spolupracuje s více než 50 leteckými společnostmi. Podle dat společnosti SITA vedlo využití této funkce ke snížení zpoždění zavazadel o 26 % a počtu zcela ztracených kufrů o 90 %. Sdílení je přitom časově omezené, lze ho kdykoliv ukončit a automaticky vyprší po sedmi dnech.
Apple i u nové generace AirTagu zdůrazňuje ochranu soukromí a bezpečnost. Připomíná proto, že neukládá historii polohy a veškerá komunikace v síti Find My je end-to-end šifrovaná. Identita zařízení, která pomohla s nalezením, pak zůstává anonymní – a to i pro Apple samotný.
Přívěsek má tělo z 85 % z recyklovaných plastů, využívá 100 % recyklovaných vzácných zemin v magnetech a také 100% recyklované zlato v deskách plošných spojů. Obal je kompletně papírový a recyklovatelný. Rozměry a tvar pak zůstávají stejné, což je dobrá zpráva, protože je díky tomu AirTag kompatibilní se všemi stávajícími doplňky, včetně klíčenek FineWoven.
Nový AirTag je dostupný za stejnou cenu jako původní model, tedy 790 Kč za jeden kus a 2 690 Kč v případě koupě čtyř kusů najednou. Druhá generace AirTagu už je přitom k dostání i v Česku. Zákazníci si navíc mohou při objednávce zdarma přidat personalizované gravírování. Pro používání je každopádně nutný iPhone s iOS 26 nebo novějším, případně iPad s iPadOS 26.