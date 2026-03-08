Apple koupil brněnskou firmu PlasmaSolve. Akvizice může přinést revoluční produkty

Apple rozšířil své portfolio o další technologickou společnost. Podle dokumentů zveřejněných Evropskou unií získává brněnskou firmu PlasmaSolve, která se specializuje na simulaci plazmových výrobních procesů. Přestože jde na první pohled o nenápadnou akvizici, může sehrát důležitou roli při vývoji budoucích generací hardwaru.
Česká firma s unikátním know-how
PlasmaSolve byla založena v roce 2016 v Brně a podle informací dostupných na plasmasolve.com působí globálně. Zaměřuje se konkrétně na vývoj plazmových výrobních procesů, přičemž kombinuje fyzikální a chemické simulace, strojové učení, analýzu dat i materiálové inženýrství.
Společnost pomáhá výrobcům vyvíjet nové výrobní postupy a optimalizovat zařízení využívající plazmové technologie, například PVD a PECVD pro nanášení tenkých vrstev. V roce 2023 navíc představila vlastní simulační platformu MatSight, která umožňuje předem ověřit průběh výrobních procesů a zkrátit jejich vývoj.
Proč je zajímavá právě pro Apple?
Software MatSight dokáže simulovat například nanášení ultratenkých vrstev na složité trojrozměrné objekty. Výrobci si díky tomu mohou ověřit, zda budou ochranné povrchy rovnoměrně pokrývat celé zařízení včetně zakřivených hran nebo tlačítek.
A právě obdobné technologie mohou být pro Apple velmi cenné. Společnost v posledních letech stále častěji experimentuje s novými materiály i konstrukcemi, které přinášejí nové výrobní výzvy. Namátkou stačí zmínit tolik diskutované oranžové provedení aktuálního iPhonu 17 Pro, kde se skloňovala stálost „nánosu“ v oblasti fotomodulu. Pokročilé simulace přitom mohou zrychlit vývoj, snížit počet prototypů i odhalit problémy ještě před zahájením sériové výroby.
Význam této akvizice může narůstat také zejména v době, kdy se očekává příchod prvního skládacího iPhonu, výročního modelu k 20 letům i dalších výrazně přepracovaných zařízení. Přestože Apple své plány tradičně nekomentuje, know-how brněnské společnosti PlasmaSolve by mělo pomoci právě při vývoji těchto budoucích produktů.