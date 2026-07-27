EU hrozí TikToku pokutou za špatné zabezpečení účtů mládeže

Evropská komise zveřejnila předběžné závěry vyšetřování, podle kterých čínská platforma TikTok porušuje unijní akt o digitálních službách (DSA). Výchozí nastavení účtů pro mladistvé ve věku od 13 do 18 let totiž podle Bruselu dostatečně nechrání soukromí dospívajících a vystavuje je riziku nevyžádaného kontaktu, kyberšikany nebo dokonce predátorského chování.
I když TikTok pro nejmladší uživatele od 13 do 15 let přednastavuje soukromý režim, přepnutí profilu na veřejný je podle Komise až příliš snadné. Pokud je účet veřejný, jeho obsah si může prohlédnout prakticky kdokoli, a to i lidé, kteří vůbec nemají na TikToku profil. Algoritmus platformy navíc videa starších dospívajících ve věku od 16 let aktivně doporučoval ostatním uživatelům přes hlavní kanál „Pro vás“. I u soukromých profilů zůstávaly veřejně viditelné citlivé údaje, jako je profilová fotka nebo seznamy sledujících, což lidem zvenčí umožňovalo snadno odvodit věk dítěte.
Brusel proto po TikToku požaduje úpravu pravidel. Obsah zveřejněný mladistvými by měl být výchozím způsobem viditelný pouze pro uživatele, které dospívající sami schválí, a videa dětí by se pod hrozbou přísných sankcí neměla vůbec objevovat v globálním doporučovacím algoritmu. Náhodně by na ně tak cizí člověk neměl narazit. TikTok má nyní možnost na zjištění Evropské komise reagovat a obhájit se. Pokud ale přijatá opatření nebudou dostatečná, hrozí společnosti pokuta až do výše 6 % jejího celosvětového ročního obratu. Jak uvádí server Euractiv (viz euractive.com), mluvčí TikToku uvedl, že společnost zjištění prověřuje a bude s Komisí i nadále spolupracovat.