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Apple zveřejnil finanční výsledky, dařilo se mu skvěle

Marek Vacovský
Apple zveřejnil finanční výsledky, dařilo se mu skvěle
Fotografie: Apple
  • Apple vykázal za 3. fiskální čtvrtletí roku 2026 tržby ve výši 109,4 miliardy dolarů (nárůst o 16 % meziročně), což z něj činí nejsilnější červnový kvartál v historii firmy
  • K rekordním výsledkům přispěl dvouciferný růst v kategoriích iPhone, Mac a Služby

Apple (viz apple.com) zveřejnil finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 (končící 27. června 2026) s tím, že zaznamenal zásadní meziroční skok v tržbách i čistém zisku. „Dnes s hrdostí oznamujeme náš vůbec nejsilnější červnový kvartál s dvouciferným růstem tržeb v kategoriích iPhone, Mac a Služby a ve všech geografických segmentech,“ uvedl generální ředitel společnosti Apple Tim Cook.

Čisté tržby podle segmentů (v milionech dolarů)
Geografický segment Za tři měsíce končící Za devět měsíců končících
27. června 2026 28. června 2025 27. června 2026 28. června 2025
Severní a Jižní Amerika 45 781 $ 41 198 $ 149 403 $ 134 161 $
Evropa 29 395 $ 24 014 $ 95 596 $ 82 329 $
Čína 18 816 $ 15 369 $ 64 839 $ 49 884 $
Japonsko 6 554 $ 5 782 $ 24 368 $ 22 067 $
Ostatní Asie a Tichomoří 8 871 $ 7 673 $ 30 151 $ 25 254 $
Celkové čisté tržby 109 417 $ 94 036 $ 364 357 $ 313 695 $

Hospodářské výsledky ukázaly celkové kvartální tržby dosahující 109,4 miliardy dolarů, což představuje 16procentní meziroční nárůst, hrubá marže společnosti pak činila 50,1 %. „Jsme velmi spokojeni s naším rekordním hospodářským výkonem během tohoto čtvrtletí, který přinesl nové červnové rekordy jak v zisku na akcii (EPS), tak v provozním cash flow,“ uvedl finanční ředitel společnosti Apple Kevan Parekh. „Naše základna aktivně používaných zařízení dosáhla rovněž nového historického maxima ve všech hlavních produktových kategoriích i geografických segmentech.

Čisté tržby podle kategorií (v milionech USD)
Kategorie Za tři měsíce končící Za devět měsíců končících
27. června 2026 28. června 2025 27. června 2026 28. června 2025
iPhone 54 252 $ 44 582 $ 196 515 $ 160 561 $
Mac 10 352 $ 8 046 $ 27 137 $ 24 982 $
iPad 6 191 $ 6 581 $ 21 700 $ 21 071 $
Nositeelná elektronika, domácnost a příslušenství 7 883 $ 7 404 $ 27 277 $ 26 673 $
Služby 30 739 $ 27 423 $ 91 728 $ 80 408 $
Celkové čisté tržby 109 417 $ 94 036 $ 364 357 $ 313 695 $
apple.com,
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