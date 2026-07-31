Apple zveřejnil finanční výsledky, dařilo se mu skvěle

Apple (viz apple.com) zveřejnil finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2026 (končící 27. června 2026) s tím, že zaznamenal zásadní meziroční skok v tržbách i čistém zisku. „Dnes s hrdostí oznamujeme náš vůbec nejsilnější červnový kvartál s dvouciferným růstem tržeb v kategoriích iPhone, Mac a Služby a ve všech geografických segmentech,“ uvedl generální ředitel společnosti Apple Tim Cook.
|Geografický segment
|Za tři měsíce končící
|Za devět měsíců končících
|27. června 2026
|28. června 2025
|27. června 2026
|28. června 2025
|Severní a Jižní Amerika
|45 781 $
|41 198 $
|149 403 $
|134 161 $
|Evropa
|29 395 $
|24 014 $
|95 596 $
|82 329 $
|Čína
|18 816 $
|15 369 $
|64 839 $
|49 884 $
|Japonsko
|6 554 $
|5 782 $
|24 368 $
|22 067 $
|Ostatní Asie a Tichomoří
|8 871 $
|7 673 $
|30 151 $
|25 254 $
|Celkové čisté tržby
|109 417 $
|94 036 $
|364 357 $
|313 695 $
Hospodářské výsledky ukázaly celkové kvartální tržby dosahující 109,4 miliardy dolarů, což představuje 16procentní meziroční nárůst, hrubá marže společnosti pak činila 50,1 %. „Jsme velmi spokojeni s naším rekordním hospodářským výkonem během tohoto čtvrtletí, který přinesl nové červnové rekordy jak v zisku na akcii (EPS), tak v provozním cash flow,“ uvedl finanční ředitel společnosti Apple Kevan Parekh. „Naše základna aktivně používaných zařízení dosáhla rovněž nového historického maxima ve všech hlavních produktových kategoriích i geografických segmentech.“
|Kategorie
|Za tři měsíce končící
|Za devět měsíců končících
|27. června 2026
|28. června 2025
|27. června 2026
|28. června 2025
|iPhone
|54 252 $
|44 582 $
|196 515 $
|160 561 $
|Mac
|10 352 $
|8 046 $
|27 137 $
|24 982 $
|iPad
|6 191 $
|6 581 $
|21 700 $
|21 071 $
|Nositeelná elektronika, domácnost a příslušenství
|7 883 $
|7 404 $
|27 277 $
|26 673 $
|Služby
|30 739 $
|27 423 $
|91 728 $
|80 408 $
|Celkové čisté tržby
|109 417 $
|94 036 $
|364 357 $
|313 695 $