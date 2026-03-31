Apple se otevírá světu: iOS brzy umožní plné propojení s hodinkami jiných značek

Společnost Apple je od svých počátků proslulá budováním uzavřeného ekosystému, který uživatelům nabízí bezkonkurenční provázanost mezi jednotlivými produkty. Tato „zlatá klec“, jak ji mnozí označují, sice zajišťuje špičkový uživatelský komfort, zároveň však logicky omezuje možnosti volby hardwaru od jiných výrobců. Letitá strategie se však brzy otřese v základech. Nařízení Evropské unie, známé jako Digital Markets Act (DMA) neboli Akt o digitálních trzích, totiž nutí technologického giganta z Cupertina k rozsáhlému zpřístupnění jeho doposud uzavřených služeb a technologií.
Pro Apple to znamená, že fakticky ztratí výhradní kontrolu nad tím, jaké příslušenství může s iPhonem plnohodnotně spolupracovat. Legislativa DMA cílí na zajištění férové hospodářské soutěže a vyžaduje, aby dominantní platformy umožnily třetím stranám přístup ke stejným softwarovým i hardwarovým prostředkům, jaké využívají vlastní produkty daného výrobce. Výsledkem by měla být situace, kdy uživatel iPhonu nebude penalizován horší funkčností jen proto, že se rozhodl pro hodinky či sluchátka jiné značky než Apple.
Jedním z nejhmatatelnějších dopadů legislativy DMA pro koncového uživatele bude změna v chování bezdrátových sluchátek a chytrých hodinek. Zanedlouho by i modely od značek jako Sony, Bose či Sennheiser měly zvládat automatické párování na základě pouhého přiblížení k iPhonu. Tato vychytávka, která byla doposud vyhrazena pouze sluchátkám z dílny Applu, se tak stane standardem i pro konkurenci.
Apple rovněž bude nucen umožnit chytrým hodinkám třetích stran plnohodnotný přístup k notifikačnímu centru iPhonu. To znamená, že majitelé hodinek Garmin, Samsung či jiných značek budou moci přímo na svém zápěstí nejen přijímat veškerá upozornění, ale také na ně plnohodnotně reagovat pomocí interaktivních prvků, což bylo doposud možné výhradně v kombinaci iPhonu a Apple Watch.
Ačkoliv Apple k těmto krokům neposkytuje detailní informace a implementaci provádí spíše z povinnosti, zboření těchto starých pořádků bychom se měli dočkat ještě v průběhu letošního roku. Technologický gigant je pod drobnohledem regulačních orgánů, a proto lze očekávat, že finální uvolnění těchto bariér proběhne s patřičnou pečlivostí, aby se Apple vyhnul dalším pokutám ze strany Evropské komise.