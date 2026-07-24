Miliardová pokuta pro Google. EU zakročila proti zvýhodňování ve vyhledávači

Evropská komise udělila technologickému gigantu Google pokutu ve výši 890 milionů eur (v přepočtu přibližně 1 miliardu dolarů, nebo 21,5 miliardy Kč) za porušení antimonopolních pravidel a aktu o digitálních trzích (DMA). Informuje o tom server Macrumors (viz gizmochina.com). Sankce se skládá ze dvou částí a zaměřuje se jak na dominantní postavení vyhledávače Google, tak na praktiky v obchodu s aplikacemi Google Play.
První část pokuty ve výši 460 milionů eur se týká samotného vyhledávání. Podle závěrů Komise Google systematicky upřednostňoval své vlastní specializované služby, jako jsou nákupní srovnávače nebo rezervace hotelů, před konkurenčními nabídkami třetích stran. Zbývajících 430 milionů eur pak připadá na omezení v obchodu Google Play, kde společnost bránila vývojářům vývojářsky i smluvně v tom, aby uživatele odkazovali na výhodnější nákupy předplatného či aplikací mimo oficiální obchod.
Unijní orgány uložily Googlu povinnost zjednat nápravu a zajistit rovné podmínky pro konkurenční služby ve výsledcích vyhledávání i plnou volnost pro vývojáře aplikací. Na zavedení požadovaných změn má Google lhůtu 60 dnů, přičemž v případě nesplnění mu hrozí opakované penále až do výše 5 % jeho celosvětového denního obratu. Společnost má nicméně stále možnost se proti verdiktu odvolat k Evropskému soudnímu dvoru.