Chat Control prošel Evropským parlamentem díky právní kličce

Evropský parlament schválil prodloužení nařízení známého jako Chat Control 1.0, které poskytovatelům internetových služeb umožňuje dobrovolně skenovat digitální komunikaci uživatelů s cílem odhalovat dětskou pornografii. Tato dočasná výjimka z pravidel na ochranu soukromí platila pět let a nově byla prodloužena do dubna 2028. Europoslanci však zároveň schválili pozměňovací návrh, který ze sledování výslovně vyjímá korespondenci zabezpečenou šifrováním. Do budoucna se navíc uvažuje o přísnější verzi Chat Control 2.0, v níž by byly tyto kontroly již povinné.
Samotné hlasování provázely neobvyklé okolnosti a kritika. Většina přítomných zákonodárců (314 ku 276) sice hlasovala pro zamítnutí návrhu, ten ale přesto prošel. Ve druhém čtení je totiž k odmítnutí potřeba dosáhnout absolutní většiny všech 720 europoslanců, tedy minimálně 361 hlasů. Odpůrci navíc upozorňují, že návrh byl v březnu již jednou zamítnut, ale předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová ho vrátila do hry pomocí procesní kličky.
Čeští zástupci v Evropském parlamentu se v názorech výrazně rozešli:
- Pro prodloužení hlasovali Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Jan Farský (STAN), Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář (oba TOP 09). Podle nich je ochrana dětí prioritou a nástroj již dříve pomohl policii odhalit stovky případů.
- Proti návrhu se postavili Ondřej Krutílek (ODS), Markéta Gregorová (Piráti), zástupci ANO (Klára Dostálová, Jaroslav Knot, Ondřej Knotek, Jaroslava Pokorná Jermanová), Ivan David (SPD) či Kateřina Konečná (KSČM). Kritizovali plošné narušování soukromí občanů i způsob, jakým byl bod znovu protlačen k hlasování.
Schválené stanovisko nyní směřuje do Rady Evropské unie, která má tři měsíce na to, aby pozměňovací návrhy přijala, nebo s Evropským parlamentem dojednala kompromisní řešení.
Ozvěte se
Stránka Fight Chat Control (fightchatcontrol.eu) upozorňuje, že „každá fotografie, každá zpráva, každý soubor, který pošlete, bude automaticky skenován, a to bez vašeho souhlasu nebo nutnosti podezření. Nejde o dopadení zločinců. Jde o hromadné sledování všech 450 milionů občanů Evropské unie.“
Máte zde tak možnost kontaktovat svého europoslance a požádat ho vysvětlení, na příklad proč „podkopává vaše základní práva na soukromí a ochranu osobních údajů, jak je zaručují články 7 a 8 Listiny základních práv EU — práva považovaná za klíčová pro evropské demokratické hodnoty.“