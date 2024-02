Evropská komise rozhodla. iMessage mohou zůstat exkluzivní pro Apple

V listopadu loňského roku jsme vás informovali o tom, že Google naléhá na Brusel, aby donutil Apple „otevřít“ iMessage, když spolu s dalšími velkými evropskými telekomunikačními společnosti vyzval Evropskou komisi, aby zařadila iMessage mezi základní služby podle zákona o digitálních trzích (DMA).

Aktuálně jsme se přímo od Evropské komise dozvěděli, že přijala rozhodnutí o uzavření čtyř šetření trhu, která byla zahájena 5. září 2023 podle zákona o digitálních trzích (DMA), přičemž rozhodla, že iMessage nelze považovat za základní službu podle zmiňovaného zákona o digitálních trzích (DMA). Stejné rozhodnutí pak padlo i v případě vyhledávače Bing, prohlížeče Edge a systému Microsoft Advertising.

