Meta chce v Evropě umožnit skrze Facebook stahovat aplikace pro Android a iOS

The Verge informoval o tom, že společnost Meta, která stojí za sociálními sítěmi jako Facebook, Instagram či Whatsapp, plánuje umožnit lidem v Evropské unii přímé stahování aplikací prostřednictvím reklam na Facebooku. Fakticky by tak mohla začít konkurovat obchodům s aplikacemi od společností Google a Apple.

