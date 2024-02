Apple tvrdí, že baterie iPhonů 15 mají delší životnost, než se původně myslelo

Kromě změn v nastavení stavu baterie v systému iOS 17.4 se Apple podělil o další novinky týkající se baterie iPhonů. Apple uvádí, že aktualizuje životnost cyklu baterie pro iPhony 15 a 15 Pro. Naštěstí jde o dobrou zprávu pro uživatele.

Společnost Apple původně uváděla, že baterie iPhonu 15 si při 500 úplných nabíjecích cyklech zachová až 80 % své původní kapacity. Podle aktualizovaných informací má jít o 80 % původní kapacity při 1 000 kompletních nabíjecích cyklech. Apple uvádí, že při testování nabíjel a vybíjel baterii 1000krát za specifických okolností, které představují běžné případy použití. Zlepšení je důsledkem toho, že Apple v průběhu let neustále aktualizoval součásti baterie a systémy řízení spotřeby.

