iPhony 16 budou mít výhodu v oblasti generativní AI. Důvodem je speciální NPU

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Důležitou součástí moderních čipsetů je speciální jednotka nazývaná jako NPU, která přímo souvisí se schopností učení umělé inteligence. V případě iPhonů, kde Apple tento čip označuje jako Neural Engine, došlo v průběhu let k výraznému posunu a podle Economic Daily News se můžeme těšit na výrazný upgrade s nástupem řady iPhone 16.

Neural Engine uzpůsobený pro generativní AI

Podle mnoha úniků by měly iPhony 16 přinést četná vylepšení na poli softwaru a s ním spojených funkcí, hardwarových novinek by pak mělo být spíše méně. S příchodem iOS 18 lze pochopitelně předpokládat, že se mnohé funkce podívají i na starší iPhony, avšak chystaná řada iPhone 16 by v tomto ohledu měla mít speciální eso v rukávu díky podstatně výkonnějšímu Neural Enginu. Využití generativní umělé inteligence u Siri, během posílání zpráv nebo poslechu skrze Apple Music by mělo výrazně změnit uživatelský zážitek. Ostatně sám Tim Cook uvedl, že na generativní AI pracují již nějakou dobu a více informací bychom se měli dozvědět později v tomto roce. Za velmi příhodnou akci se jeví vývojářská konference WWDC v červnu, během níž by mohlo k oznámení dojít.

Nasazením nového Neural Enginu u iPhonů 16 by pak měly být některé funkce spojené s AI exkluzivní právě u těchto modelů. Posun v oblasti výkonu Neural Enginu je zřetelný i z menšího přehledu, který připravil macrumors.com. V něm můžeme vidět, jak narůstal počet jader u Neural Enginu, a tím se i zvyšoval výkon či rychlost. Například čipset A17 Pro u iPhonů 15 Pro má být dvakrát rychlejší ve srovnání s iPhony 14 Pro, přestože má stejný počet jader (16). Jednotky Neural Engine najdeme rovněž v zařízeních Mac, kdy běžně disponují 16jádrovými verzemi, avšak Mac Studio a Mac Pro mohou být osazeny až 32jádrovými Neural Enginy.