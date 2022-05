Apple testuje e-ink displej coby druhý zobrazovač pro ohebné telefony

Displeje s elektronickým inkoustem jsou obvyklou výbavou čteček elektronických knih. Jejich vývoj od černobílých zobrazovačů s hrubým rastrem však pokračuje dále a i přes původní neúspěch v mobilech se některé firmy stále snaží o jeho využití. Podobně nejspíše uvažují i v Applu. Alespoň to tvrdí uznávaný analytik Ming-Chi Kuo.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.