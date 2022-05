Telefon s e-ink displejem? Tentokrát zkusí štěstí Hisense

Fotografie: Hisense

Technologii elektronického inkoustu si všichni spojujeme se čtečkami digitálních knih. Těm nevadí pomalé obnovování obrazu a monochromatické uspořádání, naopak mohou plně využít výhod, jako je perfektní čitelnost na slunci nebo velice nízká spotřeba energie. Toho se nějakou dobu snažila využít společnost Yota, která připravila několik chytrých mobilních telefonů, které měly displej s elektronickým inkoustem coby sekundární. Objevily se také chytré náramky a dokonce i notebooky. Žádný přístroj však nezaznamenal větší komerční úspěch. Společnost Yota dokonce vyhlásila bankrot.

Proto je poměrně odvážná myšlenka, že by se tak mohlo stát u chytrého telefonu s Androidem, který má 6,1" e-ink jako jedinou zobrazovací jednotku. Ale přesně o to se pokouší Hisense s modelem A9, jehož předobjednávky byly spuštěny na jd.com. Jeho levnější varianta se nabízí za 1799 jüanů, tedy asi 7,5 tisíc korun s českou daní.

Přístroj se propaguje jako hybrid čtečky a mobilu.

Jeho displej zvládne zobrazit 16 odstínů šedi a má i vestavěné podsvícení pro používání v noci. Zbytek výbavy odpovídá ceně, tedy nižší střední třídě. Je zde Android 11 poháněný Snapdragonem 662 a 4 000mAh baterií. Fotoaparát je zde jen jeden s 13 Mpx, přední pak má 5 megapixelů. To celé se vešlo do těla s tloušťkou 7,8 mm a hmotnosti 183 gramů.

Zajímavý může být i pro ty, kteří smartphone používají jako hudební přehrávač.

Bohužel se výrobce ani prodejce nechlubí tím, jak dlouho nebo kolikrát déle vydrží tento přístroj na jedno nabití. Vzhledem k tomu, že značnou část spotřeby u moderních smartphonů tvoří právě displej, by to mohlo být zajímavé. E-ink spotřebovává energii jen při překreslování obsahu, a tak by rozdíl mohl být dramatický zvláště v případě, že telefon používáte jen sporadicky, například pro přístup k důležitým informacím nebo jako hudební přehrávač. Nízká cena z něj dělá také ideální sekundární telefon pro výpravy mimo civilizaci.

Když na to přijde, můžete si i ukrátit čas hraním jednoduchých titulů. Prostě smartphone (skoro) jako každý jiný.