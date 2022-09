iPhony 14 jsou nuda, budoucnost je ohebná. Samsung se strefuje do Applu v nové reklamě

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včerejší večer patřil jednoznačně Applu a jeho keynote, na které došlo primárně k představení čtyř nových iPhonů 14. To samozřejmě neuniklo ani jedničce na poli mobilních telefonů – Samsungu, který ihned po skončení představovací akce vyslal do světa novou reklamu. Dle očekávání je její náplní se trefovat do Applu a jeho letitých nešvarů. Reklama se nese v duchu seznamování se s telefonem, který lze snadno složit na půl.

Hlavní hrdinka celé reklamy, Elena, má ráda svůj klasický telefon, avšak po seznámení s ohebným Samsungem jej v přeneseném slova smyslu vidí všude kolem sebe. V podobě sklopené sedačky v městské hromadné dopravě, v sendviči, elektrické koloběžce či dveřích od lednice. Vše vyústí v návštěvu terapeuta, kde se svěřuje, že vlastně kupuje stále ten stejný telefon zas a znovu. To je mimochodem trefná narážka na to, že design iPhonů se mění jen zřídkakdy a obecně je při mezigeneračních obměnách změn velmi pomálu.

Cílem nové reklamy Samsungu je nastínit budoucnost, která je dle jihokorejského výrobce v telefonech s ohebným displejem, které přináší pomyslný svěží vítr do jinak zpravidla identických velkých telefonů s dotykovým displejem. Na závěr reklamy tak Elena objednává nový Galaxy Z Flip4, který posléze uhrane dalšího člověka.