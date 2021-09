Podívejte se, jak mohlo vypadat ohebné véčko od TCL

Fotografie: TCL

TCL patří mezi přední světové výrobce mobilních telefonů, a tak není divu, že podle poslední módy experimentuje i s ohebnými displeji. Vedle toho se snaží pracovat i na rolovatelném displeji, ale zatím nemělo dost odvahy nějaký z těchto kousků uvést na trh.

A to je škoda, protože na internetu můžeme najít ukázky dobře funkčních prototypů, jako je výše ukázaný projekt s kódovým označením Chicago. Ten se velice podobá aktuálně prodávanému Samsungu Galaxy Z Flip 3. Plánovaný přístroj se však měl s cenou vejít pod 1 000 dolarů, což by na českém trhu znamenalo cca 25 tisíc korun. Podmiňovací způsob je však na místě, protože prototyp komentoval pro androidcommunity.com marketingový ředitel společnosti TCL Stefan Streit: „Mohli jsme tento produkt dokončit a uvést na trh, ale nějak se nám to nezdálo... správné. Pro nás je tato kategorie opravdu, ale opravdu důležitá. Budeme přinášet produkty. Přineseme řadu produktů.“

Těžko říct, jestli společnost přehodnotila své plány na základě technických problémů, nebo se tak rozhodla kvůli situaci na trhu. Je však jasné, že letos se ohebné Samsungy nemusejí konkurence se značkou TLC, respektive Alcatel, obávat.