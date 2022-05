Jak také mohl vypadat iPhone. V hlavní roli kolečko z iPodu

Příchod prvního iPhonu v roce 2007 je zásadním okamžikem evoluce mobilních telefonů. Jejich historie se tak rozděluje na dobu před tímto okamžikem a po něm. Kritici ale mohou namítnout, že poslední fáze je o poznání nudnější a všechny telefony jsou si podobné skoro jako vejce vejci.

Nechybělo však moc a všechno mohlo být jinak. Je všeobecně známé, že v Applu pracovali na spoustě prototypů. Jednou z alternativ byla spolupráce s Motorolou, kdy se inženýři pokoušeli dostat hudbu z iTunes na hudební model ROKR E1. Některé z možností se dostávají na světlo světa až nyní. Techcrunch.com cituje části z knihy Build, kterou napsal Tony Fadell. Ten v Applu pracoval na přelomu tisíciletí a jeho hlavním objektem zájmu by hudební přehrávač iPod.

Ten nápadně připomínají i jedny z nerealizovaných návrhů iPhonu. Z jedné strany je displej a pod ním ikonický ovladač Click Wheel. Na druhé straně je vidět numerická klávesnice a objektiv vestavěného fotoaparátu.

Zastáncem tohoto řešení byl především sám šéf Applu Steve Jobs. iPody byly v té době nejúspěšnějším artiklem a způsob jejich ovládání byl mezi lidmi dostatečně známý a oblíbený. Pokus používat kolečko na ovládání celého telefonu však nepřinášel správné výsledky, a tak přednost dostalo řešení jiného vývojového týmu: velký dotykový displej, minimum fyzických ovladačů a otevřený operační systém. Zbytek příběhu už znáte.

