Nejlevnější vs. nejdražší: posuďte, jak fotí iPhone 17e vs. iPhone 17 Pro

Nedávno uvedený iPhone 17e je cenově nejdostupnějším aktuálním smartphonem cupertinského výrobce, v některých ohledech přesto novince nic neschází, ať už se jedná o podporu MagSafe, nejnovějšího ochranného skla Ceramic Shield 2 nebo moderního 3nm čipu Apple A19. V případě fotovýbavy je však stále nutné počítat pouze s jedním fotoaparátem, který sice nabídne 48Mpx rozlišení, stejně jako je tomu u ostatních iPhonů 17, ale parametrově za nimi zaostává.
|Vlastnost
|iPhone 17e
|iPhone 17 Pro
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|Světelnost
|f/1.6
|f/1.8
|Ohnisková vzdálenost
|26 mm
|24 mm
|Velikost snímače
|1/2,55"
|1/1,28"
|Velikost pixelů
|0,7 µm
|1,22 µm
|Systém ostření
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Typ stabilizace
|OIS
|Sensor-shift OIS
Ne vždy se však lze spolehnout pouze na hardwarové parametry a nabízí se, že fotografie ve výsledku nemusí vypadat až tak odlišně od těch pořízených dražšími modely. Právě proto jsme se rozhodli ze zajímavosti porovnat snímky pořízené iPhonem 17e a iPhonem 17 Pro.
První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří iPhonu 17e, druhý (posuvník umístěn vlevo) iPhonu 17 Pro.
Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).
Apple iPhone 17e 256 GB
|Rozměry
|146,7 × 71,5 × 7,8 mm, 170 g
|Displej
|OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 005 mAh
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh