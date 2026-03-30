Líbí se vám tenký Apple iPhone Air? Na českém trhu prudce zlevnil

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Cena se na českém trhu pohybuje zhruba kolem 23 tisíc korun
  • Jde o 7 tisíc korun méně než v počátku prodeje

V loňském roce Apple upustil od tradičního iPhonu s přídomkem Plus a namísto něj přinesl ryze stylový iPhone Air, který se chlubí 5,6milimetrovou tloušťkou, což z něj dělá jeden z nejtenčích mobilů na současném trhu. Právě tenká konstrukce však zapříčinila poměrně vysokou cenu. Základní verze s 256GB interní pamětí se začala prodávat za bezmála 30 tisíc korun a pokud nahlédnete do oficiální obchodu Applu, nadále tam tuto cenu najdete.

Nakupovat přímo u Applu se však aktuálně vůbec nevyplatí. V drtivé většině ostatních předních obchodů je totiž Apple iPhone Air v 256GB variantě výrazně levnější. Ceny se obvykle pohybují kolem 23 tisíc korun a uznejte sami, že 7tisícový rozdíl už rozhodně není zanedbatelný.

Vždy je však třeba počítat s tím, že si kupujete spíše stylové zařízení, které má nějaké ty kompromisy. Když pomineme menší baterii, musíte se smířit s pouze jedním hlavním fotoaparátem. Chybí tak jindy běžné duo teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv. Apple také v rámci místa upustil od stereo zvuku, na těle mobilu je tudíž jen jeden reproduktor.

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh
Diskuze ke článku
Pc Wifi
co na nem kdo vidi... mi to prijde jako ze se nekdo hrne za telefonem s celym 1 fotakem jako za necim vyjimecnym. No tak ci onak obecne pravidlo je jasne, kupovat nejdriv po pul roce od uvedeni :o) nebo jeste lepe se slevami kdyz jde na trh "nastupce".
Petr Zitka
Vždyť se tak dobře prodává, tak proč ho zlevňují?
Lukas Klima
Lituju těch co za to dali před nedávnem třicetník. To jejich skládačka na tom bude určitě daleko lépe, no a nebo taky vůbec.
David Rajtr
Tak ještě o 4 000 níž aby to bylo pod 20 a možná už se to vyplatí koupit
