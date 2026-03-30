Líbí se vám tenký Apple iPhone Air? Na českém trhu prudce zlevnil

V loňském roce Apple upustil od tradičního iPhonu s přídomkem Plus a namísto něj přinesl ryze stylový iPhone Air, který se chlubí 5,6milimetrovou tloušťkou, což z něj dělá jeden z nejtenčích mobilů na současném trhu. Právě tenká konstrukce však zapříčinila poměrně vysokou cenu. Základní verze s 256GB interní pamětí se začala prodávat za bezmála 30 tisíc korun a pokud nahlédnete do oficiální obchodu Applu, nadále tam tuto cenu najdete.
Nakupovat přímo u Applu se však aktuálně vůbec nevyplatí. V drtivé většině ostatních předních obchodů je totiž Apple iPhone Air v 256GB variantě výrazně levnější. Ceny se obvykle pohybují kolem 23 tisíc korun a uznejte sami, že 7tisícový rozdíl už rozhodně není zanedbatelný.
Vždy je však třeba počítat s tím, že si kupujete spíše stylové zařízení, které má nějaké ty kompromisy. Když pomineme menší baterii, musíte se smířit s pouze jedním hlavním fotoaparátem. Chybí tak jindy běžné duo teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv. Apple také v rámci místa upustil od stereo zvuku, na těle mobilu je tudíž jen jeden reproduktor.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor