Evropský parlament prodloužil výjimku pro Chat Control

Pod vlivem jiných událostí poněkud zapadla disku o tzv. „chat control“, který je podle předkladatelů nezbytný pro ochranu před dětskou pornografií, ale podle odpůrců jde o narušení soukromí všech, kteří používají v EU nějakou formu elektronické komunikace.
Jádrem návrhu a sporu je fakt, že by se všichni poskytovatelé těchto služeb museli „dobrovolně“ podrobit nutnosti plošného skenování obsahu, které by obcházelo i případné end-to-end šifrování. Nad jejich fungováním totiž začnou dohlížet orgány zřízené členskými státy, které budou mít pravomoc uložit společnostem povinnost odstraňovat obsah a blokovat přístup k němu. Jejich fungování zastřeší nová agentura EU, která bude podporovat členské státy a poskytovatele on-line služeb při provádění normy.
Tento prozatímní stav platí už jen do 3. dubna. To ale změnilo poslední hlasování, o jehož výsledcích informuje Evropský parlament v tiskovém prohlášení (europarl.europa.eu).
Podle něj Evropský parlament schválil 458 hlasy pro, 103 proti a 63 zdrženými hlasy dočasné prodloužení současné výjimky ze směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, jejíž platnost měla skončit 3. dubna 2026, aby bylo možné dosáhnout dohody o dlouhodobém právním rámci pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Nový termín zní 3. srpna 2027.
Zda-li je toto rozhodnutí pro naše soukromí úspěch nebo neúspěch ale panují rozdílné názory. Česká europoslankyně Gregorová z frakce Zelených napsala, že poskytovatelé budou moci dále využívat výjimku ze směrnice o ochraně soukromí, která jim umožňuje skenovat osobní komunikace uživatelů, nicméně pouze u podezřelých osob a na základě povolení soudu. Označila to za ohromný úspěch pro všechny Evropany.
Nicméně to neznamená, že je vyhráno. Současně s těmito dočasnými pravidly se v Evropské unii řeší trvalý návrh známý jako CSAM a přezdívané chat control. Ten má přitom množství kritiků, hlasitě se proti němu vyslovovala například předchozí česká vláda Petra Fialy. Na konci listopadu se zástupci členských států na svém postoji k normě nakonec shodli, když návrh podpořilo Německo, které bylo dlouho proti.