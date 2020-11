Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple slíbil „ještě jednu věc“, ale představil jich hned několik. Zásadně tím ovlivní vývoj počítačů. Dále si řekneme, že Huawei možná prodá značku Honor. Vítejte u mNews.

Apple opouští Intel, Huawei zase Honor – mNews

Procesor Apple M1 slibuje výkon

O přechodu z procesorů Intel na vlastní ARM jednotky jsme věděli již delší dobu. Nyní však došlo k oficiálnímu odhalení nového procesoru s názvem M1. Ten je vyrobený 5nm procesem, nabízí 8 jader a Apple se chlubí, že je výkonnější než dosavadní čipy od Intelu. Především má nabídnout lepší úsporu energie. Systém a vlastní aplikace zcela jistě nabídnou skvělou optimalizaci, jak na tom budou programy třetích stran se teprve uvidí. Nakonec ještě zmíním poměrně nečekanou podporu nového a velmi rychlého standardu USB 4. A v čem se procesoru dočkáme?

3 zařízení s Apple M1

Apple na konferenci představil hned 3 nová zařízení, kde jej potkáme. V první řadě se jedná o Mac mini, ale zajímat vás spíše bude dvojice notebooků MacBook Air a Pro. Oba se chlubí delší výdrží baterie a Apple samozřejmě nešetřil násobky v oblasti výkonu procesoru nebo grafiky. Air nabídne jen pasivní chlazení, takže takt procesoru bude nižší, zatímco Pro bude více výkonu chladit větráčkem. Oba MacBooky budou dostupné koncem listopadu. Nejlevnější Air vás vyjde na 30 tisíc Kč, 13" Pro zase začíná na 39 tisících korunách. Na Mac mini si připravte aspoň 22 tisíc Kč.

Huawei chce prodat Honor

Chcete si koupit Honor? Huawei ho zrovna prodává. Stojí pouze 15 miliard dolarů. Alespoň o tom hovoří informace Reuters. Novým vlastníkem má být konsorcium shenzenské vlády a společnost Digital China. To by údajně mělo oprostit značku od amerických sankcí, takže by zákazníkům opět mohla nabídnout Google služby. Huawei tento obchod možná pocítí ve statistikách prodejů, protože třeba za poslední čtvrtletí mělo 26 % jimi dodaných telefonů právě logo Honor.

OnePlus bez pořádné podpory

OnePlus je znám svým rychlým prostředím a dlouhou podporou. To má však nově platit jen pro vrcholové modely. Dvě novinky z nižší a střední třídy, Nord N10 a N100, mají údajně slíbenou jen aktualizaci na Android 11 a maximálně 2 roky bezpečnostních záplat. Jisté je, že OnePlus se mění a stává se z něj stále běžnější výrobce.

Pokud OnePlus nenabídne nejlepší poměr ceny a výkonu a zároveň ani nejlepší podporu softwaru, co mu ještě zbývá? Schválně nám dejte vědět, co si o tomto kroku myslíte vy.