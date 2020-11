Huawei zřejmě prodá značku Honor. Cena se má vyšplhat na 15 miliard dolarů

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Značka Honor neodmyslitelně patří k Huawei, ostatně zpočátku byl Honor jen řadou telefonů Huawei. Později ji Huawei vyčlenil jako samostatnou značku, avšak i tomu bude zřejmě konec. Huawei ve snaze obejít americké sankce znemožňující využívat Google služby zřejmě přistoupí k prodeji Honoru, naznačují to informace reuters.com.

Novými vlastníky Honoru se má stát konsorcium shenzenské vlády a společnost Digital China, kteří by měli dohromady zaplatit částku ve výši 15,2 miliard dolarů. Analytici uvádějí, že po odprodeji se již na Honor nebudou vztahovat americké sankce a v telefonech by se mohly opět objevit Google služby a aplikace. Huawei údajně hodlá prodat úplně vše, co k Honoru náleží, tedy samotnou značku, výzkumnou část a dodavatelské řetězce. Prodej značky by neměl mít žádný dopad na zaměstnance, Honor si jich údajně ponechá všech cca 7 tisíc.

Po prodeji bude muset Huawei řešit poměrně citelný propad prodejních čísel. Například v posledním čtvrtletí tvořily telefony Honor 26 % dodávek z celkového počtu 51,7 miliónů zařízení, která Huawei dodal. V portfoliu Honoru se nenachází jen chytré telefony, ale také wearables, tablety, notebooky a chytré televize.