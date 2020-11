Nord N10 5G a Nord N100 obdrží pouze Android 11, potvrdil zástupce OnePlus

Dvojice cenově dostupných novinek značky OnePlus s označením Nord N10 5G a Nord N100 nabízí zajímavý poměr cena/výkon a také vychvalovanou nadstavbu OxygenOS, která není příliš vzdálená čistému Androidu. Právě se systémem by však mohli mít někteří potenciální zákazníci problém.

The OnePlus Nord N10 5G and N100 will get just one guaranteed Android version update — to Android 11https://t.co/IU5tPkEZBC