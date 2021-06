Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Po dlouhé době nás bude zajímat novinka od Honoru, ale nových telefonů si ukážeme více. Na výhodnou cenu hraje Realme i OnePlus. A nakonec si zavoláme z hodinek. Vítejte u mNews.

Honor hlásí návrat, Realme boduje cenou – mNews

Honor 50 s podporou Google

Honor možná již nepatří pod křídla Huawei, jeho nejnovější řada Honor 50 však nápadně připomíná modely P50. Od těch se ovšem liší nejen výbavou, ale největší novinkou je podpora Google služeb, tedy i přítomnost obchodu s aplikacemi Google Play. Uvnitř je Snapdragon 778G, 8/12 GB RAM a baterie s kapacitou 4 000 či 4 300 mAh. Baterii doplníte šťávu až 100W nabíjením. Displej má 120 Hz a na zadní straně nechybí 108Mpx snímač. Honory 50 a 50 Pro jdou do prodeje na čínském trhu v přepočtu za 11/15 tisíc korun, ale později se objeví i na našem trhu. A já už se docela těším!

Výkonné Realme GT za 11,5 tisíc Kč

Pokud hledáte co nejlepší poměr ceny a výkonu, zaměřte se na nově představené Realme GT. To se chlubí Snapdragonem 888 a AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Nechybí ani 65W nabíjení. Do 21. června si můžete telefon objednat se slevou 1 500 Kč, takže vás varianta s 8 GB RAM a 128GB úložištěm vyjde na 11,5 tisíc korun. Ještě výkonnější verze s 12/256 GB nyní stojí 13 tisíc Kč. My jsme pro vás už telefon zrecenzovali. Sice nás neoslnil fotoaparáty, ale s touto cenovkou jde o perfektní nabídku.

OnePlus Nord CE jde do prodeje

Od 21. června se začne prodávat představená novinka OnePlus, které už dávno necílí jen na vlajkové lodě. Nord CE můžete pořídit již od 7,5 tisíc korun, za což chce nabídnout hezký design a dostatečný výkon. Základem je 90Hz AMOLED displej a Snapdragon 750G. RAM si zvolíte od 6 do 12 GB s úložištěm 128/256 GB. Staromilce potěší 3,5mm jack a nechybí ani rychlé nabíjení. Hlavní 64Mpx fotoaparát nevypadá špatně, ale jak fotí si řekneme v recenzi, kterou pro vás již chystáme.

Apple Watch s eSIM u T-Mobile

Velkou novinkou tohoto týdne je oficiální spuštění podpory eSIM u Apple Watch. To znamená, že hodinky mohou využívat síťové služby, i když necháte svůj iPhone doma. Službu zatím podporuje pouze T-Mobile a za propojení vašeho čísla s hodinkami si řekne o 99 korun měsíčně. Pokud vás zajímá, které verze hodinek službu podporují a co vše vám umožní, určitě mrkněte do našeho článku.

Čím dál tím více mám pocit, že pozornost dovedou strhnout nejen drahé vlajkové lodě, ale i dobře vybavené modely za dobrou cenu. A jsem vážně zvědavý, jak se Realme GT s tím agresivním žlutočerným designem bude dařit. Schválně nám napište, co vás u telefonu víc zajímá. Výkon, design, nebo foťáky?