Apple oficiálně zve na 4. březen. Mluví se o iPhonu 17e, MacBoocích i iPadech

Apple oznámil, že ve středu 4. března uskuteční speciální „Apple experience“ v New Yorku, což je netradiční oproti běžně využívanému Apple Parku. Co k tomu Apple vede, to aktuálně nevíme, každopádně akce by se měla odehrát ve 14:00 hodin středoevropského času a současně má probíhat i v Londýně a Šanghaji.
Pozvánka pro zahraniční média obsahuje jen stručný nápis „You’re invited“ a logo Apple složené z disků žluté, zelené a modré barvy, což podle spekulací The Verge naznačuje nové barevné varianty levného MacBooku, ale oficiálně Apple bližší detaily nepřekvapivě neprozradil.
Podle Marka Gurmana z Bloombergu se přitom očekává, že Apple uvede hned několik novinek: levný MacBook s čipem A18 Pro, nové MacBooky Air a Pro, displeje Mac, iPhone 17e, základní iPad i iPad Air s procesorem Apple M4. Kromě hardwaru by ale mohl být představen i první náhled na novou AI verzi Siri.
Nás logicky nejvíce zajímá iPhone 17e, který by se podle dosavadních úniků mohl pochlubit moderním čipem A19 z iPhonu 17, podporou technologie MagSafe, která umožní až 25W bezdrátové nabíjení, a 6,1" AMOLED displejem, bohužel ale jen s 60Hz a výřezem, i když se spekuluje také o Dynamic Islandu. iPhone 17e má dále nabídnout jen jeden zadní fotoaparát s 48 Mpx, baterii o kapacitě kolem 4 000 mAh a vlastní modem Apple C1X pro konektivitu. Očekávají se také nové barevné varianty a cena by měla v přepočtu startovat na cca 15 tisících korunách i s daní za 128GB variantu.
Zajímavé je i to, že tato nezvyklá akce proběhne současně s veletrhem Mobile World Congress v Barceloně, který se koná 2. až 5. března a naše redakce se jej bude jako každý rok účastnit. Apple se tak evidentně snaží přitáhnout pozornost právě k sobě a odlákat zájem médií od dění na veletrhu, jehož se účastní jeho konkurence.