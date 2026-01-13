mobilenet.cz na sociálních sítích

Siri se ještě letos pořádně „nachytří“ s pomocí Gemini

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Hlasová asistentka od Applu bude výrazně personalizovanější
  • Apple zároveň slibuje špičkové standardy ochrany soukromí

Zatímco Samsung vsadil na umělou inteligenci jako na „Next big thing“ už s uvedením modelové řady Galaxy S24 a většina ostatních výrobců od té doby integruje AI na hlubší systémové úrovni, Apple v tomto směru stále působí poněkud zdrženlivě. I cupertinský gigant, který podle dat analytické společnosti Counterpoint Research v loňském roce 2025 vyexpedoval nejvíce smartphonů a ovládl trh, o potenciálu AI samozřejmě ví. Nicméně o tom, že by iPhony v oblasti komplexní generativní inteligence byly na stejné úrovni jako právě jihokorejský Samsung, zatím nemůže být řeč.

Značný podíl na tomto vnímání má dlouhodobě stagnující asistentka Siri, která v přímém srovnání s konverzačními schopnostmi modelu Gemini od Googlu působí spíše jako chudý příbuzný. To by se však mělo ještě v průběhu roku 2026 zásadně změnit. Společnosti Apple a Google nyní oficiálně potvrdily strategické partnerství, které má tento technologický deficit smazat. Aby Apple nabídl svým náročným uživatelům skutečně špičkový zážitek, rozhodl se jít cestou nejmenšího odporu: namísto vývoje vlastního modelu od nuly implementuje Gemini přímo do Siri. V Cupertinu totiž po pečlivém zkoumání dospěli k závěru, že právě technologie od Googlu bude pro novou éru Siri tou nejvhodnější platformou.

Podle zdrojů z oboru má mít toto partnerství hodnotu přibližně jedné miliardy dolarů, tedy necelých 21 miliard korun. Jde o důležitou dohodu, která by mohla konečně smazat rozdíly v AI mezi iPhony a dalšími zařízeními a přinést uživatelům iPhonů schopnosti, na které dosud jen závistivě koukali u konkurence.

Společnosti Apple a Google uzavřely víceletou strategickou spolupráci, v jejímž rámci bude příští generace základních modelů Applu (Apple Foundation Models) postavena na modelech Gemini a cloudové infrastruktuře od Googlu. Tato technologická fúze se stane hnacím motorem pro budoucí funkce Apple Intelligence, včetně výrazně personalizovanější verze asistentky Siri, které se dočkáme ještě v průběhu letošního roku. Po důkladném vyhodnocení Apple dospěl k závěru, že AI technologie od Googlu nabízí v současnosti nejschopnější základy pro jeho vlastní modely. Cupertinský gigant si od tohoto partnerství slibuje odemčení zcela nových a inovativních uživatelských zážitků. I přes integraci cizích technologií však Apple Intelligence zůstane věrná své původní filozofii – výpočty budou i nadále probíhat primárně přímo v zařízeních nebo skrze zabezpečený Private Cloud Compute, aby byly zachovány špičkové standardy ochrany soukromí, na kterých si Apple zakládá,“ uvádí se na oficiálním profilu Googlu na síti X.

Google, Apple, ,
