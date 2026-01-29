Vyhněte se levným Motorolám, výrobce se rozhodl kašlat na podporu

Softwarová podpora je dnes mnohdy hlavním prvkem výbavy nového telefonu. Nikdo si totiž nechce koupit nový telefon, který výrobce nebude udržovat aktuální alespoň pár nejbližších let. Bohužel ne všichni výrobci toto hodlají respektovat. Typickým příkladem je Motorola, která svým postupem vydává jasný signál k tomu, aby se zákazníci minimálně jejím nejlevnějším modelům zcela vyhnuli a nekupovali je.
Jak informuje server Notebookcheck (viz notebookcheck.net), nové modely řady Moto G17, které byly představeny před několika týdny, startují se zastaralým procesorem MediaTek Helio G81 a dokonce i se starým Androidem 15. Ten byl světu představen již zhruba v polovině roku 2024. Výrobce navíc neplánuje žádnou velkou aktualizaci. Čtete správně, Motoroly Moto G17 nedostanou dokonce ani Android 16, který je dnes již samozřejmostí. Případní uživatelé se mohou těšit pouze na dva roky bezpečnostních updatů, ačkoliv není známo, v jakých intervalech budou chodit.
Motorola si nic nedělá ani z požadavku Evropské unie, která říká, že by měl výrobce podporovat nové zařízení po dobu alespoň 5 let. Společnost údajně uvedla, že telefon musí dostávat funkční aktualizace a dle této interpretace tak není zapotřebí aktualizace vydávat. Jen pokud přijdou, musí být bezpečné a funkční.
Tento krok od Motoroly je velmi zarážející. Na jednu stranu je pochopitelné, že nejlevnější modely se výrobci příliš dlouho podporovat nechce, ale trend konkurence je přesně opačný. Například Xiaomi u cenově dostupného modelu Redmi Note 15 slibuje 4 roky velkých aktualizací, Samsung pak v případě takřka základního Galaxy A17 garantuje 6 velkých aktualizací. Je tak nasnadě, že konkurenční výrobci dokáží nabídnout slušnou podporu i cenově dostupným chytrým telefonům.
V nastalé situaci je zřejmé, že doporučit z nejnižší třídy modely Motoroly nebude dávat velký smysl. Ostatně se ukáže, zda z toho Motoroly například pro příští rok vyvodí nějaké změny a dočkáme se u následujících generací vylepšené softwarové podpory.
