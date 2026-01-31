Datum představení řady Samsung Galaxy S26 oficiálně potvrzeno

Samsung oficiálně oznámil termín své první letošní velké akce Galaxy Unpacked. Ta proběhne 25. února 2026 v San Franciscu a tradičně bude živě přenášena na webu Samsung.com, v Samsung Newsroomu i na oficiálním YouTube kanálu společnosti. Start přenosu je přitom naplánován na 19:00 středoevropského letního času.
Podle oficiální pozvánky ponese akce motto „The Next AI Phone Makes Your Life Easier“ (Další generace AI telefonu vám usnadní život). Samsung zároveň otevřel předrezervace nové řady. Zájemci si mohou prostřednictvím oficiálních stránek zajistit přednostní přístup k novinkám a získat exkluzivní benefity ještě před samotným představením. Podobný model si Samsung vyzkoušel již v minulých letech a ukazuje se evidentně jako efektivní nástroj pro vybudování prvotní vlny zájmu. A jak dodává gsmarena.com, podle dosavadních úniků se můžeme těšit na tři modely: Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Co od nich ale čekat?
Galaxy S26 a S26+
Základní modely má v naprosté většině regionů pohánět čipset Exynos 2600. Oba telefony údajně nabídnou 12 GB RAM a zachovají velikosti displejů svých předchůdců. Kapacity baterií pak mají být následující:
- Galaxy S26: 4 300 mAh
- Galaxy S26+: 4 900 mAh
Také fotografická výbava má podle dostupných informací zůstat na papíře beze změn oproti generaci S25.
Galaxy S26 Ultra
Vrcholný model Galaxy S26 Ultra už má vsadit na upravený čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Baterie o kapacitě 5 000 mAh má nově podporovat až 60W kabelové a 25W bezdrátové nabíjení, nicméně například rozlišení fotoaparátů se údajně měnit nebude, avšak očekává se nasazení objektivů s větší světelností.
Specifikace asi nepřekvapí, ale co AI?
Ačkoliv většina hardwarových parametrů už podle úniků nepředstavuje zásadní překvapení, Samsung letos evidentně staví hlavní důraz na software a umělou inteligenci. Více se každopádně dozvíme přesně za dva týdny. Sleduje mobilenet.cz a buďte mezi prvními, kteří se dozví o novinkách vše důležité – včetně našich prvních dojmů.