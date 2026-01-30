mobilenet.cz na sociálních sítích

Marek Vacovský
iPhony zažily nejlepší kvartál v historii a Apple vydělal balík
Fotografie: Apple
  • Apple v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2026 utržil 143,8 miliardy dolarů, meziročně o 16 % více
  • iPhony dosáhly historicky nejvyšších tržeb

Společnost Apple oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2026, které skončilo 27. prosince 2025. Výsledky potvrzují mimořádně silnou pozici firmy – celkové tržby dosáhly 143,8 miliard dolarů, což představuje meziroční růst o 16 %. Zředěný zisk na akcii vzrostl o 19 % na 2,84 dolaru a rovněž vytvořil nové historické maximum.

Dnes je Apple hrdý, že může oznámit mimořádné, rekordní čtvrtletí s tržbami 143,8 miliardy dolarů, což je o 16 % více než loni a výrazně nad našimi očekáváními,“ řekl Tim Cook, generální ředitel Applu. „iPhone zaznamenal vůbec nejlepší kvartál v historii díky bezprecedentní poptávce, s rekordy napříč všemi geografickými segmenty, a segment služeb rovněž dosáhl historicky nejvyšších tržeb, meziročně o 14 % více. S potěšením také oznamujeme, že náš ekosystém nyní zahrnuje více než 2,5 miliardy aktivních zařízení, což je důkazem mimořádné spokojenosti zákazníků s těmi nejlepšími produkty a službami na světě.

Apple – Tržby podle regionů (v milionech USD)


Region Q1 FY2026 Q1 FY2025
Amerika 58 529 52 648
Evropa 38 146 33 861
Čína 25 526 18 513
Japonsko 9 413 8 987
Ostatní Asie a Tichomoří 12 142 10 291
Celkem tržby 143 756 124 300

Během prosincového čtvrtletí naše rekordní obchodní výsledky a silné marže vedly k růstu zisku na akcii o 19 %, čímž bylo dosaženo nového historického maxima,“ dodal Kevan Parekh, finanční ředitel Applu. „Tyto mimořádně silné výsledky vygenerovaly téměř 54 miliard dolarů provozního cash flow, což nám umožnilo vrátit akcionářům téměř 32 miliard dolarů.

Představenstvo společnosti zároveň schválilo hotovostní dividendu ve výši 0,26 dolaru na akcii. Ta bude vyplacena 12. února 2026 akcionářům, kteří budou držiteli akcií k 9. únoru 2026. Apple podrobněji okomentuje výsledky během investorského hovoru, který proběhne 29. ledna 2026.

