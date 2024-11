Pixel 9 Pro vs. iPhone 16 Pro: kolik ve skutečnosti stojí jejich výroba?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv není možné porovnávat prodejní cenu s výrobními náklady, možná i vy někdy přemýšlíte nad tím, kolik mohla výrobce stát produkce konkrétního smartphonu z hlediska použitých komponent. U vlajkových modelů důležitých značek se přitom mnohdy tato informace dostane na povrch, alespoň ve formě externí analýzy toho, kolik jednotlivé komponenty stojí a jaká by tedy mohla být celková výše nákladů na „materiál“. To se nyní stalo také u Pixelu 9 Pro, který si porovnáme s iPhonem 16 Pro.

Který vlajkový model je dražší z hlediska použitých materiálů?

Pomineme-li jakékoliv další náklady, jako je například výzkum a vývoj, náklady na marketing, distribuci či servis, můžeme se zaměřit pouze na přímé náklady, které vstupují do samotné výroby, konkrétně na ceny použitých komponent. V případě Pixelu 9 Pro by se mělo jednat o 406 amerických dolarů, což je v přepočtu cca 9 400 Kč bez DPH. Ve srovnání s Pixelem 8 Pro, který byl však větší, ať už co se týče samotného šasi, ale logicky také displeje a baterie, Google meziročně tento typ nákladů snížil o 11 %. Položkově by pak měl vycházet čipset Google Tensor G4 na 80 USD (cca 1 850 Kč), OLED displej od Samsungu typu M14 na 75 dolarů (zhruba 1 700 Kč) a komponenty kamery na 61 dolarů (1 400 Kč). Tyto tři položky pak tvoří více než 50 % celkové ceny použitých komponent.

V případě iPhonu 16 Pro by se pak mělo jednat o 568 dolarů (cca 13 150 Kč), což je více než tomu bylo u iPhonu 15 Pro s udávanou výrobní cenou 523 dolarů, tedy zhruba 12 400 Kč. Nasazení použitého displeje u iPhonu 16 pro mělo vyjít na 110 dolarů (2 500 Kč), přičemž se rovněž jedná o typ M14, kamerových komponent na 91 dolarů (2 100 Kč) a čipset Apple A18 Pro by měl stát 135 USD (3 100 Kč). Pokud porovnáme oficiální prodejní cenu iPhonu 16 Pro se základním 128GB úložištěm, která činí 29 990 Kč, a oficiální prodejní cenu Pixelu 9 Pro (rovněž se základním 128GB úložištěm), která je 27 990 Kč, dobereme se k rozdílu 2 tisíce Kč, ačkoliv podle uvedených informací činí rozdíl v nákladech na komponenty takřka 4 000 Kč ve prospěch iPhonu 16 Pro.

Článek Nikkei, který se na výrobní náklady zaměřuje, dále upozorňuje na trend klesajících marží u iPhonů. Navzdory vyšším výrobním nákladům totiž Apple drží cenu, a je tak docela dost dobře možné, že se v příštím roce dočkáme navýšení, respektive přenesení (části) vyšších výrobních nákladů na koncové zákazníky.