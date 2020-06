Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Uplynulý týden zcela jasně patřil Applu a ostatní výrobci se ani nesnažili přijít se zásadními novinkami. Takže asi tušíte, co nás dnes čeká. Vítejte u mNews.

Apple chystá kompaktní iPhone 12 a další novinky – mNews

iPhone 12 bude kompaktní

Další úniky naznačují, že řada iPhone 12 se čtyřmi modely by mohla být komplikovanější než dříve. Nyní nás však zaujal nejmenší model s 5,4" displejem. Jeho maketa naznačuje, že by mohl být skutečně kompaktní, dokonce menší než nový iPhone SE, akorát s větším displejem. Otázky jsou však okolo ceny a výbavy. Základní a nejlevnější modely z minulých let vždy byly poměrně přerostlé a za menší iPhone 11 Pro jste si museli připlatit. Samozřejmě bych nejradši viděl malý model s OLED panelem a trojicí fotoaparátů vzadu, ale úplně bych na to nevsázel.

Apple představil iOS 14

U Applu ještě zůstaneme. Na své vývojářské konferenci představil novou verzi iOS. O té jsme vám již přinesli speciální video. Největší novinkou jsou asi widgety na domovské obrazovce, přehledná nabídka všech aplikací, vylepšená Siri s překladačem, bohužel ne do češtiny, nebo funkce Picture in Picture, kdy můžete sledovat film, ať už jste kdekoliv v systému.

Levný telefon s 90Hz displejem

Jako vsuvku vám ukážu Realme 6s, která zaujme kombinací nízké ceny a rychlého 90Hz displeje. O výkon se stará Helio G90T, což určitě není špatné a 4GB RAM je dostatečná. Na zadní straně na vás vykouknou čtyři čočky foťáku, i když asi tušíte, že minimálně dva z nich jsou jen do počtu. Rychlý displej podporuje baterie o kapacitě 4 300 mAh, takže opět slušné. Telefon se začne prodávat již brzy, a to za 5 700 Kč, což je docela zajímavé.

Apple přechází na ARM

Ale ještě se vraťme k Applu, který potvrdil zvěsti, že se chystá přejít na vlastní procesory ARM i u svých počítačů. V rámci dvou let tak chce zcela opustit Intel. První Mac s novým procesorem se má objevit už na konci tohoto roku a Apple slibuje i nativní podporu aplikací z iOS. Můžeme jen doufat, že se Applu tento přechod povede lépe, než když se o něj pokoušel Microsoft.

Zaujal by vás kompaktní iPhone natolik, že třeba budete přemýšlet o přechodu z Androidu? Samozřejmě je otázka, za jakou cenu – a pokud to bude okolo dvaceti tisíc, můžeme čekat horší displej i omezené foťáky. Já ale musím říct, že jsem na to stále více zvědavý.