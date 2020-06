Apple představil iOS 14 s vylepšenými widgety, chytřejší Siri a App Clips

Fotografie: apple.com

Letošní konferenci WWDC odstartoval Tim Cook přímo ze sídla společnosti Apple Park. CEO společnosti Apple se na začátku nezapomněl vyjádřit k současným protestům, které vyvolala tragická smrt George Floyda. V této souvislosti chce Apple vyhradit 100 milionů dolarů na komunity, které se potýkají s diskriminací. Následně slovo převzal Craig Federighi, senior viceprezident softwarové divize, který spolu se svými kolegy ukázal, na jaké novinky se můžeme těšit s příchodem operačního systému iOS 14.

Vylepšené widgety

Nově lze u widgetů upravovat velikost i tvar a lze je přetáhnout na domovskou obrazovku přímo mezi ikonky běžných aplikací. Obsah widgetu se rovněž dokáže chytře měnit podle toho, v jaké části dne se nacházíte, nebo jaké povinnosti vás čekají.

Přehlednější domovská obrazovka

Také máte problém s udržováním pořádku na vaší domovské obrazovce? Právě s tím má pomoci funkce „App Library“ – nová sekce, která automaticky roztřídí vaše aplikace do složek podle několika kritérií. Například podle toho, kdy jste aplikace nainstalovali, nebo podle toho, jestli iPhone chytře předpokládá, že je budete brzy potřebovat.

Vylepšená Siri

Vylepšení se dočkala rovněž chytrá asistentka Siri, která nově pohotověji reaguje na povely, které mohou být zadány jednodušším způsobem a Siri je přesto zpracuje. Podle Yael Garten, která je zodpovědná za vývoj Siri, nyní asistentka zpracuje 25 miliard požadavků měsíčně, ve srovnání s rokem 2017 má navíc k dispozici dvacetkrát více informací. Nově lze pomocí Siri snadno posílat hlasové zprávy a přepis vašeho hlasu na text probíhá přímo v iPhonu, což znamená vyšší zabezpečení.

Pokud často cestujete do cizích zemí, jistě oceníte také funkci chytrého přepisu. Aplikace „Translate“ je designována pro konverzace a funguje i offline. Po přetočení telefonu do horizontální polohy se aplikace přepne do takzvaného konverzačního módu a automaticky rozpozná používaný jazyk, který následně přeloží.

Konverzace a skupinové chatování

S příchodem iOS 14 jsou k dispozici nové Memoji, ale také vylepšené skupinové chatování. Nyní lze ve skupinovém chatu například označit osobu, na kterou reagujete, nebo odpovědět v soukromé zprávě.

Apple Mapy

Apple vylepšoval rovněž Mapy, které uživatelům dokáží nabídnout místa, která by je mohla zajímat. Na své si přijdou také cyklisté, kteří si mohou vyhledat ideální trasu přímo pro ně, a to podle kritérií, jako je převýšení nebo výskyt cyklistických stezek.

Picture in Picture

Díky funkci Picture in Picture lze nově sledovat videa i při používání jiných aplikací. Okno s videem lze dokonce posunout zcela mimo obrazovku, takže nezabírá místo, ale stále můžete poslouchat, co se ve vašem oblíbeném pořadu právě děje.

App Clips

App Clips představují malou část aplikace, která se objeví ve chvíli, kdy ji potřebujete. Vše je designováno se zaměřením na rychlost, můžete si tedy stáhnout plnohodnotnou verzi aplikace, ale pokud nechcete, nemusíte. Díky integraci Apple Pay můžete přes App Clips zaplatit, případně si vytvořit účet skrze přihlášení přes Apple. App Clip se objeví, když naskenujete QR kód nebo naskenujete NFC štítek. Aby se část aplikace načetla co nejrychleji, nesmí mít více než 10 MB.