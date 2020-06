5,4" iPhone 12 má být ještě kompaktnější než nový iPhone SE (2020)

Nejmenší z nové řady iPhonů 12 s 5,4" displejem má být údajně ještě kompaktnější než nedávno představená druhá generace iPhonu SE (2020). S informací přišel známý @EveryApplePro, který na videu porovnal maketu 5,4" iPhonu 12 s novým iPhonem SE. Níže se můžete sami přesvědčit, že novinka je ještě menší (snad až na čtvercový modul fotoaparátu) než zmíněný iPhone SE, přesto však nabídne o 0,7 palce větší obrazovku.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA