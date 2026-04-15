Konference Google I/O zná svůj program. Android a umělá inteligence budou všude

Ondřej Pohl
Fotografie: Google
  • Letošní konference Google I/O se uskuteční 19. a 20. května
  • Hlavním tématem budou nové schopnosti umělé inteligence v oblasti robotiky a generování médií
  • Nový Android 17 představí koncept plynulého přecházení mezi různými typy zařízení a obrazovek
  • Google možná ukáže také nové brýle pro rozšířenou realitu, jejich koncept nebo alespoň Android XR a jeho novinky

Google spustil stránky pro letošní I/O konferenci. Na io.google/2026 (io.google) se tak dozvíme hlavně datum, které letos připadá na 19. a 20. května.

Další zajímavé detaily toho, co zde bude odtajněno, přináší popisy jednotlivých konferencí, které se odehrají po úvodní „show“ v amfiteátru. Google uvádí, že jeho konference o umělé inteligenci bude zahrnovat informace o nejnovějších schopnostech modelů v oblastech multimodality, generování médií a robotiky a o tom, jak je využít. Seznam dále vyzdvihuje Android 17 jako hlavní událost, která potrvá přibližně 45 minut. Google má v úmyslu se věnovat aktualizacím výkonu Androidu 17, spolu s novými schopnostmi pro mediální a fotoaplikace, novými funkcemi pro desktopové a velkoplošné aplikace a tím, jak využíváme agentickou automatizaci, aby uživatelé mohli zvládnout více práce rychleji.

Další velká přednáška pro vývojáře bude věnována prohlížeči Chrome a jak ho pomocí agentické umělé inteligence posunout na novou úroveň.

Android Auto díky Gemini konečně rozumí a mluví česky!
V souvislosti s Androidem 17 se také hovoří o adaptivním vývoji. Příští hlavní verze operačního systému Android se údajně bude ubírat směrem k přístupu „Adaptive Everywhere“, v jehož rámci budou uživatelé moci plynule přecházet mezi telefony, automobily, obývacími pokoji a imerzivními prostředími. Google tento přístup označil jako týkající se systémů Android, ChromeOS a XR. S posledním zmiňovaným systémem by mohlo souviset také možné představení „Pixel brýlí“ ve stylu Apple Vision Pro nebo Samsung Galaxy XR.

Android XR dostává 5 nových šikovných funkcí. Na co se můžeme těšit?
