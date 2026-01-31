mobilenet.cz na sociálních sítích

Android 17 klepe na dveře. Google potvrzuje příchod první bety
Fotografie: Google
  • Google potvrdil brzké spuštění Androidu 17 Beta 1
  • Stabilní vydání se očekává ve druhém čtvrtletí 2026
  • Beta 1 zamíří nejprve na zařízení Pixel

Google krátce po zahájení distribuce aktualizace Android 16 QPR3 Beta 2.1 oznámil na sociální síti Reddit další krok ve vývoji systému – první veřejná testovací verze Android 17 Beta 1 má být uvolněna již brzy. Google potvrdil, že nová beta přinese především opravy chyb, zlepšení výkonu a vyšší stabilitu systému. Nejde tedy zatím o žádnou revoluci, ale o první krok v ladění nové generace Androidu.

Jak připomíná gsmarena.com, uživatelé, kteří jsou již zapojeni do programu Android Beta, obdrží Android 17 Beta 1 automaticky po jeho uvolnění. Aktualizace každopádně nyní bude dostupná pro podporovaná zařízení Pixel. Když se podíváme zpět, podle dřívějších informací ponese Android 17 interní kódové označení Cinnamon Bun (skořicový šnek), čímž Google alespoň symbolicky navazuje na tradici pojmenování jednotlivých verzí Androidu po sladkostech, i když už je oficiálně nepoužívá.

Verze Kódové označení Rok vydání
1.0Bez označení2008
1.1Petit Four (interní)2009
1.5Cupcake2009
1.6Donut2009
2.0, 2.1Éclair2009
2.2Froyo2010
2.3Gingerbread2010
3.0Honeycomb2011
4.0Ice Cream Sandwich2011
4.1, 4.2, 4.3Jelly Bean2012
4.4KitKat2013
5.0, 5.1Lollipop2014
6.0Marshmallow2015
7.0, 7.1Nougat2016
8.0, 8.1Oreo2017
9.0Pie2018
10Quince Tart (interní)2019
11Red Velvet Cake (interní)2020
12, 12LSnow Cone (interní)2021
13Tiramisu (interní)2022
14Upside Down Cake (interní)2023
15Vanilla Ice Cream (interní)2024
16Baklava (interní)2025
17Cinnamon Bun (interní)2026

Finální verze Androidu 17 by každopádně měla dorazit ve druhém čtvrtletí letošního roku, přičemž Google slibuje širší sadu vylepšení, nové herní funkce a samozřejmě i obligátní optimalizaci systému.

Tradice, která zůstala jen uvnitř Googlu

Google přestal sladká jména používat pro veřejný marketing od Androidu 10. Dnes jde už jen o interní tradici vývojářů, kteří pro každý release hledají nový dezert odpovídající aktuálnímu písmenu. Cinnamon Bun (skořicová rolka či šnek) tak navazuje na druhé kolo abecedního pojmenovávání, kdy se znovu používají již jednou použitá písmena.

