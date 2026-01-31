Android 17 klepe na dveře. Google potvrzuje příchod první bety

Google krátce po zahájení distribuce aktualizace Android 16 QPR3 Beta 2.1 oznámil na sociální síti Reddit další krok ve vývoji systému – první veřejná testovací verze Android 17 Beta 1 má být uvolněna již brzy. Google potvrdil, že nová beta přinese především opravy chyb, zlepšení výkonu a vyšší stabilitu systému. Nejde tedy zatím o žádnou revoluci, ale o první krok v ladění nové generace Androidu.
Jak připomíná gsmarena.com, uživatelé, kteří jsou již zapojeni do programu Android Beta, obdrží Android 17 Beta 1 automaticky po jeho uvolnění. Aktualizace každopádně nyní bude dostupná pro podporovaná zařízení Pixel. Když se podíváme zpět, podle dřívějších informací ponese Android 17 interní kódové označení Cinnamon Bun (skořicový šnek), čímž Google alespoň symbolicky navazuje na tradici pojmenování jednotlivých verzí Androidu po sladkostech, i když už je oficiálně nepoužívá.
|Verze
|Kódové označení
|Rok vydání
|1.0
|Bez označení
|2008
|1.1
|Petit Four (interní)
|2009
|1.5
|Cupcake
|2009
|1.6
|Donut
|2009
|2.0, 2.1
|Éclair
|2009
|2.2
|Froyo
|2010
|2.3
|Gingerbread
|2010
|3.0
|Honeycomb
|2011
|4.0
|Ice Cream Sandwich
|2011
|4.1, 4.2, 4.3
|Jelly Bean
|2012
|4.4
|KitKat
|2013
|5.0, 5.1
|Lollipop
|2014
|6.0
|Marshmallow
|2015
|7.0, 7.1
|Nougat
|2016
|8.0, 8.1
|Oreo
|2017
|9.0
|Pie
|2018
|10
|Quince Tart (interní)
|2019
|11
|Red Velvet Cake (interní)
|2020
|12, 12L
|Snow Cone (interní)
|2021
|13
|Tiramisu (interní)
|2022
|14
|Upside Down Cake (interní)
|2023
|15
|Vanilla Ice Cream (interní)
|2024
|16
|Baklava (interní)
|2025
|17
|Cinnamon Bun (interní)
|2026
Finální verze Androidu 17 by každopádně měla dorazit ve druhém čtvrtletí letošního roku, přičemž Google slibuje širší sadu vylepšení, nové herní funkce a samozřejmě i obligátní optimalizaci systému.
Tradice, která zůstala jen uvnitř Googlu
Google přestal sladká jména používat pro veřejný marketing od Androidu 10. Dnes jde už jen o interní tradici vývojářů, kteří pro každý release hledají nový dezert odpovídající aktuálnímu písmenu. Cinnamon Bun (skořicová rolka či šnek) tak navazuje na druhé kolo abecedního pojmenovávání, kdy se znovu používají již jednou použitá písmena.