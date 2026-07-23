Nokia 123 Shield je klasikou s 19denní výdrží a vyšší odolností

Mobilní telefony s logem Nokia nadále vznikají pod taktovkou výrobce HMD, avšak již se omezují výhradně na zařízení s nedotykovými displeji a alfanumerickou klávesnicí. Nejnovějším přírůstkem je model Nokia 123 Shield, přičemž označení dává tušit, že půjde o spíše základní typ, který však bude zřejmě odolný. A výrobce tuto skutečnost potvrzuje (viz hmd.com). Mobil má jednak ergonomický tvar, aby se pohodlně držel, jednak speciálně upravený protiskluzový povrch. Díky stupni krytí IP65 odolá prachu, nevadí mu déšť či stříkající voda. HMD uvádí, že mobil je navržen například pro pracovníky v terénu.
Nasazen je vcelku standardní 2,4" displej s QVGA rozlišením, pod kterým je klávesnice. Každé tlačítko z alfanumerické části je stejně velké s jasnými rozestupy, což by mělo usnadnit rychlé psaní. Prostředí zajišťuje systém S30+, přičemž výkon obstarává procesor Unisoc SC6531E společně se 4MB operační pamětí. Interní, rovněž 4MB paměť, je rozšiřitelný o až 32GB paměťovou kartu. Na ni si můžete uložit třeba hudbu. Teoreticky na ni můžete ukládat i fotografie, avšak fotoaparát má rozlišení 352 × 288 pixelů, což je zhruba 0,01 Mpx. Obdobně kvalitní fotoaparáty měly mobily již v roce 2004. Fotoaparát je doplněn silnou diodou, kterou tak využijete spíše jako svítilnu.
Kaňkou na kráse telefonu je podpora výhradně 2G sítí, HMD se nepochopitelně vykašlalo na 4G. Baterie s kapacitou 1 750 mAh slibuje až 19 dní na jedno nabití, to mimochodem probíhá skrze USB-C konektor a na těle mobilu je i 3,5mm jack. Z další výbavy zmiňme přítomnost FM rádia či práci se dvěma SIM kartami.
Nová Nokia 123 Shield je nabízena v zelené a fialové barevné variantě, přičemž cena by se na evropských trzích měla pohybovat v přepočtu pod hranicí 1 000 Kč.
Technické parametry Nokia 123 ShieldKompletní specifikace
|Konstrukce
|132,7 × 57 × 15 mm, 108 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP65
|Displej
|TFT IPS, 2,4" (240 × 320 px)
|Fotoaparát
|0 Mpx (352 × 288), LED dioda
|Chipset
|, GPU: ne
|Paměť
|RAM: 4 MB, vnitřní paměť: 4 MB, paměťové karty: microSDHC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: ne, Bluetooth: ?, NFC: ne
|Operační systém
|proprietální
|Akumulátor
|1 750 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
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