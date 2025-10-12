mobilenet.cz na sociálních sítích

Fotky Google dostávají 5 nových nástrojů pro střih videa
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Fotky Google zavádí pět nových funkcí, které výrazně zjednodušují tvorbu a úpravu videí
  • Uživatelé mohou využít šablony, hudbu i textové vrstvy
  • Aktualizace již míří na Android a iOS

Fotky Google dlouhodobě patří mezi oblíbené aplikace, i proto, že se postarají o to, aby vaše fotografie a videa byla uložená v cloudu a nepřišli jste o ně například při ztrátě telefonu. Nyní navíc aplikace výrazně posouvá možnosti úprav, když přidává pět funkcí.

1. Hotové šablony pro rychlou tvorbu videí


Nově lze vytvořit kompletní highlight video během několika vteřin díky předpřipraveným šablonám. Ty obsahují hudbu, text i střih naladěný na rytmus skladby. Uživatel jen vybere snímky a videa, o zbytek se postará aplikace. Google dodává, že další šablony budou přibývat.

2. Přepracovaný video editor


Video editor dostává nový vzhled i funkce. Má přehlednou univerzální časovou osu a podporuje multi-clip střih, což zásadně usnadňuje vyprávění příběhu i práci s více záběry. Nové adaptivní plátno navíc usnadní úpravy bez ohledu na orientaci nebo poměr stran videa.

3. Hudba podle nálady


Ke každému highlight videu lze nově jednoduše přidat hudbu z vestavěné knihovny. Výběr soundtracku tak trvá jen pár sekund a výsledné video díky tomu získá atmosféru, která vyhovuje tématu.

4. Stylový text přímo ve videu


Fotky Google přidávají také možnost doplnit video o textové vrstvy včetně volby fontů, barev i pozadí. Hodí se to pro titulky, kontext nebo osobní vzkazy — ať už jde o popis místa, datum nebo krátkou hlášku.

5. Snadné úpravy jednotlivých videoklipů


Nový editor se stává výchozí volbou i pro úpravy samostatných videí. Stačí otevřít libovolný klip v galerii a ihned lze upravovat délku, doplnit hudbu nebo přidat textové prvky.

Novinky se už postupně objevují v aplikaci pro Android i iOS. Oceníte je? Budeme rádi za váš názor v komentářích.

