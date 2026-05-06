Google vydává Gemini Go pro ty nejlevnější mobily

Google se rozhodl demokratizovat přístup k umělé inteligenci, když oznámil (viz support.google.com), že model Gemini nově míří na platformu Android Go Edition, která je optimalizovaná přímo pro hardwarově méně vybavené smartphony s omezeným úložištěm, slabšími procesory a menší kapacitou operační paměti. Nová verze proto nepřekvapivě nese označení Gemini Go.
Ačkoliv je systém Android Go určen pro nejlevnější segment trhu, spuštění lokálních či optimalizovaných cloudových AI procesů vyžaduje určitý hardwarový základ. Google proto stanovil jako minimum 2 GB RAM.
A vzhledem k tomu, že tato kapacita je povinným minimem pro certifikaci zařízení již od vydání systému Android 13 (Go Edition), na trzích (zejména těch rozvojových) se v současnosti nachází velké množství kompatibilních telefonů, které tento požadavek splňují.
Gemini Go v telefonech zcela vystřídá dosavadního Google Asistenta ve verzi Go. Uživatelé k němu získají přístup skrze standardní vyhledávací aplikaci Google Google Search. Samotné vyvolání asistenta pak zůstává stejné – stačí dlouze podržet domovské tlačítko, případně zapínací tlačítko na podporovaných modelech, jak dodávají kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com).
Jak je u Googlu zvykem, distribuce nové funkce bude probíhat v etapách a postupně. Každopádně by uživatelé kompatibilních zařízení se systémem Android Go měli novinku očekávat v průběhu nadcházejících dnů až týdnů.