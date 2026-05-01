Android nebude operační systém, ale „inteligentní systém“. A přijde Googlebook

Vedle vyhledávače je Android jedním z nejdůležitějších produktů Googlu. S miliardami uživatelů a miliony vývojářů je to jeden z nejdůležitějších systémů na planetě. I proto Google uspořádal vystoupení zaměřené speciálně na Android už týden dopředu před zahájením každoroční konference I/O.
Můžete se podívat na celý záznam, z něhož vybíráme to nejzajímavější. Jak už naznačuje nadpis, v Googlu si myslí, že práce s telefonem je neustálý stres – je nutné přepínat aplikace, znovu vyplňovat tatáž pole, kopírovat texty – to vše nemusí být pohodlné. Usnadnit takové věci vám má Gemini Intelligence, nová agentická umělá inteligence, která by se měla už v létě podívat do nejnovějších Samsungů a Pixelů a později i do starších telefonů.
A jak vám například usnadní život? Představte si, že například nakupujete letenku v prohlížeči. Stačí mít někde v paměti fotku pasu a Gemini z ní po svolení vytáhne všechny potřebné údaje a na vás je jen jejich potvrzení. Funkce Rambler v hlasovém zadávání umožňuje diktovat hezké texty i těm, kteří jinak mají problémy s mluvení, dělají dlouhé pauzy, nebo se naopak opakují. Rambler zvládne i vstupy v několika jazycích najednou.
Další zajímavou funkcí je Create My Widget. Stačí přirozeným jazykem popsat, co byste rádi ve widgetu viděli. V ukázce je to třeba neustále obnovovaný návrh receptů s vysokým obsahem bílkovin. A to nejenom pro váš telefon, ale i pro hodinky.
Pomocí dalších novinek se Pixely s Androidem pokusí vytlačit veškerou konkurenci z rukou lidí, jejichž životem je sdílení svého bytí na Instagramu. Novinka pomocí umělé inteligence nejenom dostane vaše fotografie a videa na maximální možnou úroveň kvality, ale ulehčí i jejich editaci, administraci a vlastně všeho, co potřebuje každý influencer k přežití v ohromné konkurenci.
Další funkce je poněkud podivná, ale pomůže každému, kdo má potíže se soustředěním. To je takový ten stav, kdy vezmete telefon, abyste se podívali na počasí a o hodinu později se najdete na Instagramu nebo v nějaké hře. S tím vám může pomoci funkce Pause Point, která vás u vybraných aplikací na chvíli zastaví a přiměje vás k sebereflexi, jestli nechcete dělat raději něco jiného.
Google také několikrát zdůraznil, že Apple není jeho nepřítel, ale spíše kolega. To ukazuje například úspěšná spolupráce v oblasti RCS zpráv a také QuickShare kompatibilní s AirDropem u vybraných telefonů.
Novinky pro vaše plechové miláčky
Android najdeme nejenom v telefonech, ale také například v automobilech. I zde si Google nachystal pár zajímavých novinek. Jednou z nich je, že se systém lépe přizpůsobí i nezvyklým tvarům displejů, a bude rozložen tak dobře, jako by to designoval sám výrobce auta. K tomu si přidejte, že obrazovka v autě převezme styl z telefonu, jako jsou barvy, tapety a další.
Vše bude díky novým animacím působit plynuleji a živěji a velkou novinkou jsou widgety pro Android Auto. Ve vybraných zemích se pak uživatelé mohou těšit na „imerzivní navigaci“ prostřednictvím Google Map. Ale ta nejúžasnější zpráva spočívá v tom, že konečně budeme moci sledovat videa z aplikací jako je YouTube. Samozřejmě systém pohlídá, že to půjde jen u zaparkovaného vozu, ale jakmile se rozjedete, zmizí jen obraz a dále můžete poslouchat audio.
A samozřejmě je zde připomenut obrovský skok v podobě náhrady Google Asistenta Gemini. A pokud váš telefon dostane Google Intelligence, pak se objeví i ve vašem autě. Stejně tak se časem dostane i do vozů, kde je operační systém od Googlu už vestavěný.
Nová kategorie hardwaru: Googlebook
Google nějakou dobu provozoval operační systém ChromeOS, který běžel na tzv. chromeboocích, což byly jakési hybridy mezi tablety s Androidem a laptopy s Windows. Populární jsou například ve školství, ale v obecném měřítku díru do světa neudělaly. Další pokus Google se jmenuje Googlebook, což je „laptop navržený speciálně pro Gemini Intelligence“.
Při představování jsme se dozvěděli, že to zvládne daleko více, než váš stávající laptop bez ohledu na jeho operační systém. Stačí například „zatřást“ s kurzorem a ten se promění v jakési inteligentní kontextové menu. Stačí například najet na text v e-mailu a systém vám hned nabízí nějakou akci: přidat do kalendáře, nebo nějak odpovědět. Google tomu říká magický kurzor a měl by fungovat prakticky u všeho, co na počítači běžně děláte.
A pak tady máme velice těsné propojení mezi Googlebookem a telefonem s Androidem. To bylo docela dobré u chromebooků, funguje obstojně i s Windows, ale novinka by měla dohnat a předehnat to, co jsme zatím viděli jen u Applu. První Googlebooky by se měly dostat na trh ještě letos.
