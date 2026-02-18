Google I/O 2026 má svůj letošní termín. Co můžeme očekávat?

Google oficiálně potvrdil (viz googleblog.com), že jeho největší událost roku, konference Google I/O 2026, vypukne 19. května. Dvoudenní maraton inovací se opět odehraje v kalifornském Mountain View a my už teď můžeme s jistotou říci, že hlavní roli nebude hrát nic jiného než umělá inteligence.
Zatímco loňský ročník byl ve znamení integrace Gemini do všech myslitelných služeb, letos se očekává další úroveň proaktivní AI. Spekuluje se o hlubší provázanosti systému Android s agentními schopnostmi, kdy telefon nebude jen odpovídat, ale začne za nás reálně konat.
Hlavním bodem programu pro širokou veřejnost bude bezpochyby první oficiální pohled na Android 17. Ten by mohl přinést revoluci v multitaskingu a ještě užší propojení ekosystému. Oba dny tak budou ve znamení novinek kolem softwaru. Pakliže se těšíte spíše na hardware, je otázkou, zda vůbec nějaký odhalí. Například Pixely mívají vlastní časový slot koncem letních prázdnin. Cenově dostupnější Pixel 10a pak již byl světu představen.