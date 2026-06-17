Android 17 právě vychází. Pokud máte Pixel, můžete aktualizovat

Google oficiálně vydal Android 17. Nová verze operačního systému se zaměřuje především na tři hlavní oblasti: výrazné usnadnění multitaskingu, pokročilé funkce pro tvůrce obsahu a nekompromisní zabezpečení proti zlodějům a podvodníkům.
Multitasking na nové úrovni: jakákoliv aplikace jako plovoucí okno
Jednou z největších designových změn je funkce Bubbles (Bubliny). Zatímco dříve byly bubliny vyhrazeny víceméně jen pro chatovací aplikace, v Androidu 17 můžete dlouhým stisknutím ikony na ploše proměnit jakoukoliv aplikaci do malého plovoucího okna.
Na tabletech a ohebných telefonech se navíc objevuje takzvaný Bubble Bar, což je speciální panel na spodní straně obrazovky, kde se tyto minimalizované aplikace organizují. Můžete mezi nimi bleskově přepínat, měnit jejich velikost nebo je jedním klepnutím maximalizovat. Je tak jen škoda, že na českém trhu se oficiálně nenabízí tablety Pixel ani ohebné Pixely Fold.
Speciální funkce pro video reakce
Google v nové verzi myslí na influencery a tvůrce obsahu, kterým chce ušetřit čas strávený zdlouhavým střihem. Funkce Screen Reactions umožňuje nahrávat dění na obrazovce a zároveň přes přední kameru natáčet vaši tvář. Můžete tak okamžitě vytvářet reakční videa na trendy klipy nebo komentáře, aniž byste potřebovali složitý software nebo zelené plátno.
Herní režim pro skládačky
Případní majitelé skládacích Pixelů Fold ocení nový Foldable Gaming Mode. Systém dokáže obrazovku rozdělit přesně v poměru 50:50 a na horní polovině běží samotná hra a na té spodní se zobrazí dynamický herní ovladač (gamepad), takže vám prsty konečně nebudou stínit ve výhledu. Google navíc zefektivnil správu operační paměti při hraní, což má eliminovat trhání obrazu u graficky náročných titulů.
Výrazně lepší uživatelská bezpečnost
Bezpečnostní funkce prošly v Androidu 17 masivním upgradem, který vám dává mnohem větší kontrolu nad soukromím a výrazně ztěžuje život zlodějům. Aby systém zastavil zloděje, který se pokouší uhodnout kód do telefonu, snížil počet povolených pokusů pro zadání PINu a výrazně prodloužil čekací lhůty mezi neúspěšnými pokusy. Nově můžete aplikacím udělit pouze dočasný přístup k vaší přesné poloze. Místo celého adresáře jim navíc můžete nasdílet jen konkrétní vybrané kontakty. Vylepšená funkce Live Threat Detection dokáže v reálném čase zablokovat mnohem více podezřelých aplikací i online podvodů.
Android 17 už vyšel na podporované Pixely
Google nejnovější Android 17 již vydal a hromadně vypustil na všechny podporované mobily Pixel. Celkově se jedná o 19 různých zařízení, na kterých už můžete klidně nyní stahovat nejnovější Android 17. Na našem kousku v podobě Pixelu 9 Pro XL je aktualizace velká 1,47 GB.
Seznam telefonů Pixel, na které je k dispozici Android 17
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10
- Pixel 10a
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9
- Pixel 9a
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8
- Pixel 8a
- Pixel Fold
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7
- Pixel 7a
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6
- Pixel 6a
jediné čo som si hneď všimol a je to pre mňa užitočné je rozdelenie tlačítka na wi-fi a mobilné dáta
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