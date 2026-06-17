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Android 17 právě vychází. Pokud máte Pixel, můžete aktualizovat

Přehled novinek
Michal Pavlíček
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Android 17 právě vychází. Pokud máte Pixel, můžete aktualizovat
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Google přináší vítanou funkci pro tvůrce video obsahu
  • Získáte větší kontrolu nad pravomocemi aplikací
  • Android 17 je již nyní k dispozici pro 19 různých Pixelů

Google oficiálně vydal Android 17. Nová verze operačního systému se zaměřuje především na tři hlavní oblasti: výrazné usnadnění multitaskingu, pokročilé funkce pro tvůrce obsahu a nekompromisní zabezpečení proti zlodějům a podvodníkům.

Google Pixel 9 Pro XL
Android 17 pro Google Pixel 9 Pro XL

Multitasking na nové úrovni: jakákoliv aplikace jako plovoucí okno

Jednou z největších designových změn je funkce Bubbles (Bubliny). Zatímco dříve byly bubliny vyhrazeny víceméně jen pro chatovací aplikace, v Androidu 17 můžete dlouhým stisknutím ikony na ploše proměnit jakoukoliv aplikaci do malého plovoucího okna.

Android 17

Na tabletech a ohebných telefonech se navíc objevuje takzvaný Bubble Bar, což je speciální panel na spodní straně obrazovky, kde se tyto minimalizované aplikace organizují. Můžete mezi nimi bleskově přepínat, měnit jejich velikost nebo je jedním klepnutím maximalizovat. Je tak jen škoda, že na českém trhu se oficiálně nenabízí tablety Pixel ani ohebné Pixely Fold.

Speciální funkce pro video reakce

Google v nové verzi myslí na influencery a tvůrce obsahu, kterým chce ušetřit čas strávený zdlouhavým střihem. Funkce Screen Reactions umožňuje nahrávat dění na obrazovce a zároveň přes přední kameru natáčet vaši tvář. Můžete tak okamžitě vytvářet reakční videa na trendy klipy nebo komentáře, aniž byste potřebovali složitý software nebo zelené plátno.

Android 17Android 17Android 17Android 17
Android 17
Android 17
Android 17
Android 17
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Hlavní novinky v prostředí Androidu 17 na Pixelech

Herní režim pro skládačky

Případní majitelé skládacích Pixelů Fold ocení nový Foldable Gaming Mode. Systém dokáže obrazovku rozdělit přesně v poměru 50:50 a na horní polovině běží samotná hra a na té spodní se zobrazí dynamický herní ovladač (gamepad), takže vám prsty konečně nebudou stínit ve výhledu. Google navíc zefektivnil správu operační paměti při hraní, což má eliminovat trhání obrazu u graficky náročných titulů.

Android 17

Výrazně lepší uživatelská bezpečnost

Bezpečnostní funkce prošly v Androidu 17 masivním upgradem, který vám dává mnohem větší kontrolu nad soukromím a výrazně ztěžuje život zlodějům. Aby systém zastavil zloděje, který se pokouší uhodnout kód do telefonu, snížil počet povolených pokusů pro zadání PINu a výrazně prodloužil čekací lhůty mezi neúspěšnými pokusy. Nově můžete aplikacím udělit pouze dočasný přístup k vaší přesné poloze. Místo celého adresáře jim navíc můžete nasdílet jen konkrétní vybrané kontakty. Vylepšená funkce Live Threat Detection dokáže v reálném čase zablokovat mnohem více podezřelých aplikací i online podvodů.

Android 17

Android 17 už vyšel na podporované Pixely

Google nejnovější Android 17 již vydal a hromadně vypustil na všechny podporované mobily Pixel. Celkově se jedná o 19 různých zařízení, na kterých už můžete klidně nyní stahovat nejnovější Android 17. Na našem kousku v podobě Pixelu 9 Pro XL je aktualizace velká 1,47 GB.

Google Pixel 9 Pro XL
Google Pixel 9 Pro XL
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Popis aktualizace a její velikost pro telefon Pixel 9 Pro XL

Seznam telefonů Pixel, na které je k dispozici Android 17


  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10
  • Pixel 10a
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9
  • Pixel 9a
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8
  • Pixel 8a
  • Pixel Fold
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7
  • Pixel 7a
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6
  • Pixel 6a
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Kpt. Danko
Kpt. Danko
na pixel 8 od rána,
jediné čo som si hneď všimol a je to pre mňa užitočné je rozdelenie tlačítka na wi-fi a mobilné dáta
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