mobilenet.cz na sociálních sítích

Pixely nově umí bezdrátové Hi-Res audio, ale má to jeden háček

Marek Vacovský
Pixely nově umí bezdrátové Hi-Res audio, ale má to jeden háček
Fotografie: Google
  • Aktualizace na Android 17 přináší do vlajkových lodí řady Google Pixel dlouho očekávanou podporu pokročilého Bluetooth kodeku LHDC
  • Kodek sice slibuje přenos zvuku ve vysokém rozlišení, kvůli fyzickým limitům Bluetooth přenosu však o stoprocentně bezztrátový poslech nejde
  • Výsledný audio zážitek se dynamicky přizpůsobuje prostředí – v přeplněném metru se kvalita zvuku kvůli stabilitě automaticky sníží

Pro uživatele, kteří nechtějí dělat kompromisy v kvalitě bezdrátového poslechu, přichází s operačním systémem Android 17 zásadní novinka. Jak informuje androidauthority.com (viz androidauthority.com), Google do svých vlajkových telefonů Pixel integroval podporu audio kodeku LHDC (Low Latency High-Definition Audio Codec), což potěší zejména náročnější posluchače, kteří dosud na telefonech od Googlu postrádali širší paletu pokročilých bezdrátových standardů.

Android 17 právě vychází. Pokud máte Pixel, můžete aktualizovat – Přehled novinek
Přečtěte si také

Android 17 právě vychází. Pokud máte Pixel, můžete aktualizovat – Přehled novinek

Ačkoliv je pro telefony Pixel tato technologie nová, samotný kodek LHDC není na trhu žádným nováčkem. Organice HWA Alliance jej představila již v září roku 2018 a postupně se prosadil do celé řady audioproduktů, od bezdrátových sluchátek až po domácí audio stanice. V červnu roku 2024 navíc kodek získal prestižní certifikaci Hi-Res Audio Wireless od Japonské audio společnosti (JAS), čímž se oficiálně zařadil po bok známějších konkurentů jako aptX Adaptive nebo LDAC. Specifikace LHDC každopádně nabízí několik variant podle kvality a datového toku:

  • LHDC-48K: 16-bit / 48 kHz (cca 400 kbps)
  • LHDC-96K: 24-bit / 96 kHz (cca 1 000 kbps) – tuto variantu podporují Pixely
  • LHDC-192K: 24-bit / 192 kHz (cca 1 000 kbps)
  • LHDC-RAW: 24-bit / 96 kHz (až 4 600 kbps)

Fyzikální limity nicméně nelze obejít

Ačkoliv marketingové materiály často lákají na „studiovou kvalitu bez drátů“, realita bezdrátového přenosu je složitější. Maximální datový tok 1 000 kbps u podporované verze pro Pixely totiž nestačí ani na přenos čistého, nekomprimovaného CD tracku (který vyžaduje 1 411 kbps), natož na plnohodnotné Hi-Res audio o frekvenci 96 kHz nebo 192 kHz bez ztráty dat.

Záhada tichého vyzvánění. Uživatelé telefonů Pixel hlásí záhadnou chybu
Přečtěte si také

Záhada tichého vyzvánění. Uživatelé telefonů Pixel hlásí záhadnou chybu

LHDC, podobně jako ostatní Bluetooth kodeky, proto musí spoléhat na pokročilou kompresi. Přesný algoritmus, jakým LHDC audio data komprimuje a následně rekonstruuje, sice není veřejně známý, experti se však shodují, že kodek pravděpodobně využívá ořezávání frekvencí, které lidské ucho běžně nevnímá, v kombinaci s variabilním kódováním. Výsledkem je kvalitní zvuk, rozhodně však nikoliv stoprocentně bezztrátový (lossless).

Nejdivnější leak historie? Nepředstavené Pixel Watch 5 nalezené na dně oceánu
Přečtěte si také

Nejdivnější leak historie? Nepředstavené Pixel Watch 5 nalezené na dně oceánu

Největším úskalím vysokorychlostních kodeků je nicméně spolehlivost samotného Bluetooth spojení. V prostředí, kde dochází k rušení signálu – například v městské hromadné dopravě nebo na místech s vysokou koncentrací jiných bezdrátových zařízení – může připojení snadno vypadávat. A aby se předešlo nepříjemnému sekání hudby, disponuje LHDC technologií dynamického škálování datového toku. V ideálních domácích podmínkách tak sice kodek může běžet na maximálních 1 000 kbps, v rušném prostředí ale může kvalita klesnout až na 160 kbps. V takových chvílích se výhody Hi-Res audia stírají a zvukový výstup se může kvalitativně rovnat standardnímu kodeku AAC.

androidauthority.com, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze