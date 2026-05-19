Záhada tichého vyzvánění. Uživatelé telefonů Pixel hlásí záhadnou chybu

Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Uživatelé chytrých telefonů Pixel od Googlu si v poslední době stěžují na závažnou chybu, kvůli které zařízení nevibruje při příchozích hovorech
  • Problém se projevuje i při prokazatelně aktivovaném vibračním režimu a telefony následně pouze zobrazí upozornění o zmeškaném volání
  • Oficiální oprava zatím neexistuje, komunita však objevila několik dočasných řešení, která mohou zachránit před továrním restartem zařízení

Uživatelé telefonů Google Pixel čelí, jak upozornili kolegové z Android Authority (viz androidauthority.com) kurióznímu, ale o to nepříjemnějšímu problému. Na diskusních platformách, zejména na síti Reddit, se totiž množí stížnosti na to, že telefony při příchozím hovoru zcela ignorují nastavení vibrací.

Podle dostupných svědectví se závada projevuje napříč různými modely. Jeden z majitelů vlajkové lodi Pixel 8 Pro například popsal, že systém u zmeškaného hovoru zpětně zobrazil hlášku „Aktivován tichý režim“, přestože měl vibrace zapnuté a v telefonu nebyla aktivní žádná automatická pravidla. Většina dotčených se o tom, že jim někdo telefonuje, dozví až ex post z notifikace o zmeškaném hovoru. Spekuluje se, že na vině může být softwarová chyba spojená s jarní aktualizací systému.

Jak problém vyřešit?

Google prozatím veřejně nepotvrdil, že by šlo o plošný systémový bug. Nicméně oficiální komunitní účet Pixelu již na Redditu kontaktoval několik uživatelů s žádostí o detaily. Jeden z postižených navíc zveřejnil seznam doporučení, který mu údajně dorazil přímo z podpory Google. Pokud se tedy s tímto problémem potýkáte i vy, vyzkoušejte následující provizorní řešení, která už řadě uživatelů pomohla:

  1. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Telefon > Oznámení > Příchozí hovory a ujistěte se, že jsou vibrace pro tuto konkrétní akci explicitně povoleny.
  2. V nabídce Nastavení > Zvuk a vibrace > Vibrace a hmatová odezva najděte posuvník pro vibrace vyzvánění. Podle zkušeností uživatelů pomáhá posuvník stáhnout dolů a opět zvýšit, přičemž klíčové je nenechávat hodnotu nastavenou na 100 %. Ideální je nastavit intenzitu zhruba na 75 až 80 %.
  3. Podpora údajně doporučuje také vypnout funkci Adaptivní vibrace při upozornění. Dále se doporučuje manuálně zapnout a následně opět vypnout režimy Nerušit a Večerka, což může vymazat chybovou paměť systému, která telefon blokuje. V neposlední řadě zkontrolujte, zda nemáte vyzváněcí tón nechtěně nastaven na hodnotu „Žádný“.

Nicméně, jelikož se nejedná o oficiální opravu, úspěch těchto kroků není stoprocentně zaručen. Někteří uživatelé potvrzují okamžitou nápravu, jiným nepomohlo nic z uvedeného a podpora jim doporučila kompletní obnovení továrního nastavení. Než se však odhodláte k tomuto radikálnímu kroku spojenému se zálohováním dat, rozhodně stojí za to výše popsané úpravy v nastavení vyzkoušet.

Potýkáte se s tím problémem také? Pokud ano, budeme rádi, když se s námi v diskuzi pod článkem podělíte o to, zda vám tyto tipy pomohly.

