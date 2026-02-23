mobilenet.cz na sociálních sítích

Pixely v Evropě se učí nahrávat hovory, novinka míří i do Česka

Marek Vacovský
3
Pixely v Evropě se učí nahrávat hovory, novinka míří i do Česka
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Google rozšiřuje oficiální nahrávání hovorů v aplikaci Telefon na Pixelech
  • Funkce už dorazila do prvních evropských zemí a blíží se i do Česka
  • Majitelé Pixelů od šesté generace získávají možnost nahrávat hovory bez aplikací třetích stran

Google začal globálně rozšiřovat funkci nahrávání hovorů v nativní aplikaci Telefon na smartphonech řady Google Pixel 6 a novějších. Po loňském oznámení a omezeném spuštění v USA se nyní funkce postupně objevuje i v evropských zemích. Česká republika zatím oficiálně mezi podporovanými trhy není, měla by se však dočkat v nejbližší aktualizaci, čemuž nahrává i fakt, že se detaily ohledně funkce objevily i na české mutaci stránek support.google.com.

Funkce je přitom integrována přímo do systémové aplikace Telefon a její aktivace probíhá v nastavení. Během hovoru pak lze nahrávání spustit přes nabídku „Podpora hovorů“. Účastníci hovoru jsou přitom před zahájením záznamu upozorněni hlasovým oznámením i krátkým odpočtem. Aktivní nahrávání je navíc signalizováno indikátorem na obrazovce. Google konkrétně umožňuje:

  • automaticky nahrávat hovory z neznámých čísel,
  • automaticky nahrávat vybrané kontakty,
  • nebo spouštět záznam ručně během konkrétního hovoru.

Jak dodává 9to5google.com, nahrávky se pak ukládají lokálně do zařízení, zobrazují se v hlavní kartě aplikace s ikonou mikrofonu a lze je kdykoliv přehrát nebo smazat. Nastavit lze také automatické mazání po 7, 14 nebo 30 dnech. Podle Googlu je nahrávání dostupné pro Pixel 6 a novější s Androidem 14 a vyšším v zemích, kde to umožňuje legislativa.

Česká republika zatím oficiálně mezi trhy, kde je již funkce aktivní, není, nicméně vzhledem k výše zmiňovanému je vysoce pravděpodobné, že se dočkáme velmi brzy. Google navíc uvedl, že s příchodem Pixelu 10a má být nahrávání dostupné na všech trzích do konce února, případně před zahájením jeho prodeje.

Google Pixel 10aGoogle Pixel 10aGoogle Pixel 10aGoogle Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Na celou obrazovku
Google Pixel 10a už máme v redakci a v blízké době se můžete těšit na jeho test

Dodejme, že z pohledu české legislativy je samotné nahrávání hovoru legální, pokud je jeho účastníkem osoba, která záznam pořizuje. Klíčové je však nakládání s takovou nahrávkou – bez souhlasu druhé strany ji nelze dále šířit ani zveřejňovat. Google i proto volí poměrně opatrný přístup, když před zahájením záznamu vždy automaticky upozorní všechny účastníky hovoru hlasovým oznámením. Využíváte nahrávání hovorů? Budeme rádi za vaše názory v diskuzi pod článkem.

Diskuze ke článku
Martin Kříž
Martin Kříž
nahrávání už mám déle než týden tuším... vím, že mě to zaskočilo, tak jsem smáznul paměť aplikace telefon a tlačítko nahrávání se po pár dnech objevilo znovu. (Taky jsem kontroloval zda nejsem na beta kanálu aktualizací appky).
Odpovědět
Kpt. Danko
Kpt. Danko
aj na pixeli 8 to je cca týždeň, rovnako dlho funguje aj VPN od Googlu
doteraz na Slovensku nič z toho nefungovalo
pritom pixel 8 sa oficiálne na Slovensku nepredával
Odpovědět
Standa Jandečka
Standa Jandečka
To je jen dobře....kamkoliv člověk volá, slyší....váš hovor je nahráván.....a já nemohu ? Ač můj mobil to umí.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze