Pixely v Evropě se učí nahrávat hovory, novinka míří i do Česka

Google začal globálně rozšiřovat funkci nahrávání hovorů v nativní aplikaci Telefon na smartphonech řady Google Pixel 6 a novějších. Po loňském oznámení a omezeném spuštění v USA se nyní funkce postupně objevuje i v evropských zemích. Česká republika zatím oficiálně mezi podporovanými trhy není, měla by se však dočkat v nejbližší aktualizaci, čemuž nahrává i fakt, že se detaily ohledně funkce objevily i na české mutaci stránek support.google.com.
Funkce je přitom integrována přímo do systémové aplikace Telefon a její aktivace probíhá v nastavení. Během hovoru pak lze nahrávání spustit přes nabídku „Podpora hovorů“. Účastníci hovoru jsou přitom před zahájením záznamu upozorněni hlasovým oznámením i krátkým odpočtem. Aktivní nahrávání je navíc signalizováno indikátorem na obrazovce. Google konkrétně umožňuje:
- automaticky nahrávat hovory z neznámých čísel,
- automaticky nahrávat vybrané kontakty,
- nebo spouštět záznam ručně během konkrétního hovoru.
Jak dodává 9to5google.com, nahrávky se pak ukládají lokálně do zařízení, zobrazují se v hlavní kartě aplikace s ikonou mikrofonu a lze je kdykoliv přehrát nebo smazat. Nastavit lze také automatické mazání po 7, 14 nebo 30 dnech. Podle Googlu je nahrávání dostupné pro Pixel 6 a novější s Androidem 14 a vyšším v zemích, kde to umožňuje legislativa.
Česká republika zatím oficiálně mezi trhy, kde je již funkce aktivní, není, nicméně vzhledem k výše zmiňovanému je vysoce pravděpodobné, že se dočkáme velmi brzy. Google navíc uvedl, že s příchodem Pixelu 10a má být nahrávání dostupné na všech trzích do konce února, případně před zahájením jeho prodeje.
Dodejme, že z pohledu české legislativy je samotné nahrávání hovoru legální, pokud je jeho účastníkem osoba, která záznam pořizuje. Klíčové je však nakládání s takovou nahrávkou – bez souhlasu druhé strany ji nelze dále šířit ani zveřejňovat. Google i proto volí poměrně opatrný přístup, když před zahájením záznamu vždy automaticky upozorní všechny účastníky hovoru hlasovým oznámením. Využíváte nahrávání hovorů? Budeme rádi za vaše názory v diskuzi pod článkem.
doteraz na Slovensku nič z toho nefungovalo
pritom pixel 8 sa oficiálne na Slovensku nepredával
